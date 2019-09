15. Südtiroler Gartenlust in Lana am 5. und 6. Oktober 2019

Mit der heurigen 15. Gartenlust möchten wir diese Erfolgsgeschichte abschließen. Zu viel wird uns der bürokratische Aufwand und rechtliche Unsicherheiten.

Und schließlich: sollte man nicht aufhören, wenn es am schönsten ist?

Das Motto der heurigen Gartenlust lautet: „Garten – Aus Liebe zur Natur“.

„Die Natur muss gefühlt werden“, davon war schon Alexander v. Humboldt überzeugt. Er erkannte, dass alles mit allem in Verbindung steht und wie menschliche Tätigkeit das Gleichgewicht der Natur stört. In unserem engsten Umfeld – unserem Garten – können wir maßgeblich darauf Einfluss nehmen, ob wir in Harmonie und Einklang mit der Natur leben.

Bei der Gartenlust erwartet die Besucher ein vielfältiges Angebot an herrlich duftenden Rosenspezialitäten, Stauden und speziellen Blumenzwiebeln.

Liebevoller Blumen- und Pflanzenschmuck, nützliche Gartenutensilien und Gartenantiquitäten verführen zum Mitnehmen. Alte Gemüsesorten, das Tomatenkarussell von Michael Schick und allerhand kulinarische Köstlichkeiten sorgen wie immer für einen wahren Augen- und Gaumenschmaus.

Mode aus Naturmaterialien, feinste Keramik- und Drechslerarbeiten, sowie kalligrafische Arbeiten bereichern die Gartenlust.Im Klostergarten kann man bei Kaffee und Kuchen entspannen und sich anregenden Düften und Klängen hingeben.

„hannah&elia“ kümmert sich wieder um die kulinarischen Gelüste der Besucher. Ein buntes Musik- und Rahmenprogramm mit Fachvorträgen bietet gute Unterhaltung und Abwechslung. Für unsere jungen Gäste gibt es diesmal tolle Spielmöglichkeiten mit „ERDWINDspiele“ und am Sonntag bringt das Figurentheater NAMLOS Jung & Alt zum Lachen.

Alle Informationen zum Rahmenprogramm der Gartenlust finden Sie hier und Flyer zur Gartenlust

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!