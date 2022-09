16. Autofreier Mendelradtag am 17.09.2022

Am Samstag, 17. September 2022 gehört die Mendelstraße zwischen Oberplanitzing und Passhöhe von 9.00 bis 16.30 Uhr wieder allein den Radfahrenden. Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche findet bereits zum 16. Mal der Autofreie Mendelradtag statt, der inzwischen in ganz Südtirol zahlreiche Nachahmer gefunden hat. Jeder 100. Radfahrende erhält am Mendelpass ein kleines Präsent.

Der motorisierte Individualverkehr ist der größte Treiber des Klimawandels in Südtirol. Wenig überraschend und sehr zu begrüßen ist daher die Zielsetzung im kürzlich genehmigten, allgemeinen Teil des Klimaplans des Landes, den Autoverkehr um 40 Prozent zu verringern. Hier setzt auch der inzwischen schon traditionsreiche Radtag auf die Mendel an: Es gilt jenen Mobilitätsformen öffentlichen Raum zurückzugeben, die klimafreundlich und sozial verträglich sind. Radfahren ist eine der effektivsten und günstigsten Maßnahmen im Klimaschutz, und einer sehr breiten Bevölkerungsschicht zugänglich.

Der Dachverband für Natur- und Umweltschutz, die Umweltgruppen Eppan und Kaltern sowie die beiden Klimabündnis-Gemeinden Eppan und Kaltern organisieren daher auch in diesem Jahr, wieder im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche, den mittlerweile beliebten Mendelradtag. Mit dabei ist auch der Tourismusverein Nonstal/Gemeinde Ruffrè. Diesen Samstag, 17. September, wird die Mendelstraße zwischen Oberplanitzing und der Passhöhe von 9.00 bis 16.30 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt. Bei der letzten Ausgabe des Mendelradtags beteiligten sich 2.979 Radler*innen und nutzten die Gelegenheit, ungestört und sicher die Passstraße mit dem Rad zu befahren.

Die Teilnahme am Mendelradtag ist auf eigene Verantwortung. Die geltenden Covid-Bestimmungen sind einzuhalten. Das Tragen eines Fahrradhelms wird empfohlen und es gilt die Straßenverkehrsordnung. Die Organisatoren übernehmen bei eventuellen Unfällen, Verletzungen und/oder Sachschäden vor, während und nach Ablauf der Veranstaltung keine Haftung. Seifenkisten sind nicht erlaubt.

Entlang der Strecke gibt es Versorgungsstände. Jede/r 100. Teilnehmer*in bekommt am Mendelpass eine hochwertige Trinkwasserflasche geschenkt, die im Rahmen des Projekts Südtirol Refill Alto Adige mit Unterstützung der Stiftung Sparkasse zur Verfügung steht. Zudem werden auch weitere Sachpreise unter allen Teilnehmenden am alljährlichen Klimaquiz vergeben.

Sabato i ciclisti conquisteranno la Mendola!

Sabato 17 settembre 2022 dalle ore 9.00 alle 16.30 la strada della Mendola tra Pianizza di Sopra e Passo della Mendola tornerà a essere riservata ai soli ciclisti. Nell’ambito della Settimana europea della Mobilità sostenibile, si svolgerà per la sedicesima volta la Giornata in bici sulla Mendola, che da allora ha trovato numerosi imitatori in tutto l’Alto Adige. Ogni centesimo ciclista riceve un piccolo regalo al Passo della Mendola.

Il trasporto individuale motorizzato è il principale responsabile del cambiamento climatico in Alto Adige. Non sorprende quindi che la parte generale del piano climatico della Provincia, recentemente approvata, miri a ridurre il traffico automobilistico del 40%. Questo è anche il punto di partenza dell’ormai tradizionale giornata ciclistica sulla Mendola: é importante restituire lo spazio pubblico a quelle forme di mobilità che sono rispettose del clima e socialmente accettabili. La bicicletta è una delle misure più efficaci ed economiche per la protezione del clima ed è accessibile ad un’ampia fascia di popolazione.

La Federazione Protezionisti Sudtirolesi, i Gruppi ambientalisti di Appiano e Caldaro e i due comuni dell’Alleanza per il Clima Appiano e Caldaro organizzano anche quest’anno la Giornata in bici sulla Mendola nell’ambito della Settimana europea della Mobilità. Vi partecipa anche l’Associazione turistica Val di Non/Comunità di Ruffrè. Questo sabato, la strada della Mendola tra Pianizza di Sopra e Passo della Mendola sarà chiusa al traffico motorizzato dalle ore 9.00 alle 16.30. In occasione dell’ultima edizione, ben 2.979 persone hanno partecipato alla giornata in bici e hanno sfruttato l’opportunità di percorrere la strada del passo indisturbati e in sicurezza.

La partecipazione alla Giornata in bici sulla Mendola è a proprio rischio e pericolo. È necessario osservare le norme Covid applicabili. Si raccomanda di indossare un casco da ciclista e si applicano le norme del codice della strada. Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali incidenti, lesioni e/o danni alle cose prima, durante o dopo l’evento. Non è consentito l’uso di ‘Seifenkisten’.

Lungo il percorso saranno presenti punti di ristoro. Ogni centesimo partecipante riceverà in regalo al Passo della Mendola una bottiglia d’acqua di alta qualità, messa a disposizione nell’ambito del progetto Südtirol Refill Alto Adige con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio. Inoltre, saranno assegnati altri premi a tutti coloro che parteciperanno all’annuale quiz sul clima.