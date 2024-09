1983: Am Rande des Atomkriegs – Wie ein Fehlalarm und geheime Manöver die Welt fast in den Abgrund stürzten

Das Wettrüsten zwischen den USA und der Sowjetunion erreicht 1983 seinen Höhepunkt: Die Welt steuert auf einen Atomkrieg zu, der nicht nur das geteilte Deutschland bedroht. Wie kam es zu dieser gefährlichen Eskalation, und was verhinderte den Ausbruch eines Dritten Weltkriegs? Eine historische Spurensuche.

1983 steht die Welt am Rande eines Atomkriegs. US-Präsident Ronald Reagan verfolgt das Ziel, die USA zur alten Stärke zurückzuführen und den Ostblock durch ein massives Wettrüsten in die Knie zu zwingen. Neue Pershing-II-Raketen mit enormer Sprengkraft sollen dabei helfen. Moskau fühlt sich bedroht: Die Sowjetunion rüstet ihre Jagdbomber mit Atombomben aus und versetzt sie in Gefechtsbereitschaft. Generalsekretär Juri Andropow ist überzeugt, dass die USA einen nuklearen Überraschungsangriff planen.

Geheimdienste auf Hochtouren: Ein ehemaliger DDR-Spion liefert brisante Informationen

Rainer Rupp, damals Top-Spion des DDR-Auslandsgeheimdienstes HVA, erlebt die Eskalation hautnah. 1983 arbeitet er im „Situation Center“, dem Lagezentrum des NATO-Hauptquartiers in Brüssel. „Ich bekam alles mit“, sagt er. Hunderte sowjetische Agenten sind zu dieser Zeit in West-Europa und den USA aktiv und liefern sensible Informationen. Es ist die größte Geheimdienstoperation des Ostblocks bis dahin. Rupp fotografiert mit einer Mini-Kamera tausende geheime Dokumente, darunter auch das Drehbuch für die Wintex-Cimex-Übung, und leitet sie nach Ost-Berlin und Moskau weiter. Dort ist man alarmiert.

Helmut Kohl und die Stationierung der Pershing-II-Raketen

Am 6. März 1983 wird Helmut Kohl zum zweiten Mal Bundeskanzler und entschlossen, Pershing-II-Raketen in Deutschland zu stationieren. Zwei Tage nach seiner Wiederwahl nennt Ronald Reagan die Sowjetunion in einer Rede das „Reich des Bösen“. Wenig später kündigt er das SDI-Programm an, das sowjetische Raketen im All abfangen soll, bevor sie die USA erreichen. Andropow glaubt, dass die NATO bald zu einem Angriff übergehen wird, dem die Sowjetunion nichts entgegensetzen kann.

Gefährliche Spannungen: Ein Flugzeug wird abgeschossen

Der Konflikt spitzt sich weiter zu. Sowjetische Flugzeuge dringen in NATO-Luftraum ein, während die USA Scheinangriffe auf sowjetische Stützpunkte fliegen. Andropow befiehlt, jedes Flugzeug, das den sowjetischen Luftraum verletzt, abzuschießen. Am 1. September 1983 schießt ein sowjetischer Abfangjäger eine südkoreanische Passagiermaschine ab. 269 Menschen sterben. Der Schock ist weltweit spürbar. „Zwischen den Supermächten gab es keine Gespräche mehr“, erinnert sich Horst Teltschik, enger Berater von Helmut Kohl.

Fehlalarm: Die Welt steht am Abgrund

Am 26. September 1983 meldet das sowjetische Satellitensystem den Abschuss von fünf Atomraketen aus den USA. Der diensthabende Offizier müsste sofort den Gegenschlag einleiten – doch er zögert. Minutenlang steht die Welt vor einem Atomkrieg, bis sich herausstellt, dass es ein Fehlalarm war.

Able Archer 83: Das Manöver, das fast den Dritten Weltkrieg auslöste

Im November 1983 startet die NATO das Manöver Able Archer, das den atomaren Krieg unter realistischen Bedingungen simuliert. Andropow ist überzeugt, dass dies der Auftakt eines tatsächlichen Angriffs ist. Die sowjetischen Streitkräfte in Ostdeutschland und Polen rüsten ihre Atomwaffen scharf. Die USA ahnen nichts von der Gefahr. Erst nach dem Fall der Mauer wird bekannt, dass über 100 sowjetische Flugzeuge mit Atomwaffen startbereit waren. Ein Fehlalarm hätte genügt, um den nuklearen Schlagabtausch auszulösen. Doch das Manöver endet ohne Zwischenfälle, und die Spannungen lassen nach.

