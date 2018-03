2. Calcetto Afternoon for Kids – Spende/donazione

Vor Kurzem hat im Meraner ost west club der zweite „Calcetto Afternoon for Kids“ stattgefunden. Insgesamt 14 Mädchen und Buben, begleitet von ihren Eltern, Verwandten und Freunden haben an diesem Spiele-Nachmittag teilgenommen. Die Kinder haben einen entspannten und tollen Nachmittag in unserem ost west club erlebt. Am Ende sind Elena und Nathalie als Sieger des Mini-Turniers hervorgegangen. Im Finale konnten die Beiden Milo und Felix knapp besiegen. Wir möchten aber auch Ilaria, Arturo, Nathan, Elisabeth, Magdalena, Francesca, Johannes und Victoria zur Teilnahme beglückwünschen.

Am Ende konnten insgesamt 60 Euro von den Kids gesammelt werden, die gemeinsam mit weiteren Einnahmen aus den Calcetto Events an die Organisation Circle gespendet werden. Es freut uns besonders, dass es Kinder sind, die für Kinder spenden. Circle ist eine Organisation, die sich um Projekte für Kinder in Entwicklungsländern einsetzen. Die Meraner Organisation möchte die Lebensverhältnisse der Kinder verbessern. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Circle für ihren Einsatz, bei Nello und Pietro, die die Fotos gemacht haben und natürlich den Kindern und Eltern für ihren Besuch bei uns. Ein besonderer Dank geht an den Organisator Gianluca Dominici, der mit viel ehrenamtlichen Einsatz die Calcetto-Turniere im ost west club plant und organisiert.

qualche settimana fa si é svolto il secondo „Calcetto Afternoon For Kids“ al club est ovest. Hanno partecipato 14 bambini e bambine, accompagnati/e da genitori, parenti e amici. I/le mini-talenti si sono sfidati divertendosi e impegnandosi al massimo. Hanno vinto Elena e Nathalie, battendo in finale Milo e Felix in una finale combattuta fino all’ultima pallina. Un bravo va anche a Elia, Ilaria, Arturo, Ian, Nathan, Elisabeth, Magdalena, Francesca, Johannes e Victoria per la partecipazione.

Abbiamo raccolto 60 Euro che doneremo insieme ad altri soldi all‘Associazione Circle. Ci fa molto piacere che con questo piccolo torneo fra bambini abbiamo potuto donare un piccolo contributo ad un’associazione che si occupa di bambini. Circle Association si dedica alla realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo nei paesi del Terzo Mondo. L’associazione è un’associazione di volontariato a Merano, che vuole migliorare le condizioni di vita delle persone più deboli. Un grazie va a genitori, parenti e amici presenti, ai bambini e alle bambine che hanno giocato e a Nello e Pietro che hanno fatto le foto, che trovate in allegato. É stato un pomeriggio gioioso e piacevole, che ripeteremo in aprile. La data precisa ve la comunicheremo sul nostro sito online. Ringraziamo sopratutto l’organizzatore Gianluca Dominici come sempre per la perfetta organizzazione della serata.