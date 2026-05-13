20 Jahre Asfaltart – Pressekonferenz 2026 in Meran – Fotos – Video



20 Jahre Asfaltart in Meran/o

Am Dienstag 12. Mai 2026 fand in Meran die Asfaltart Pressekonferenz statt.

Bereits zum 20. Mal veranstaltet der Kunstverein Kallmünz das weit über die Gemeindegrenzen bekannte Festival, zu dem jährlich mehrere zehntausend Besucher kommen.

Auch 2026 werden KünstlerInnen aus aller Welt die Meraner Innenstadt in Beschlag nehmen.

Vom 12. bis 14. Juni 2026 verwandelt sich die Altstadt Merans wieder in eine große Bühne unter freiem Himmel. Mehr als 230 Shows, über 42 Künstler:innen-Gruppen aus aller Welt – auf den Straßen, Plätzen und in den Theatern der Stadt.

Die künstlerischen Leiter:innen Jordi und Claudia haben wieder ein fantastisches Programm zusammengestellt: Zirkus, Theater, Musik, Akrobatik, Clownerie, Figurentheater, Zauberei und noch viel mehr.

Wie immer: kostenlos, bunt und für alle.



Freu dich mit uns auf den Juni! 🎉 Alle Programminfos schon jetzt unter www.asfaltart.it

Asfaltart Internationales Straßenkunst Festival Meran / Asfaltart festival d’arte di strada Merano

Vom 12. bis 14. Juni 2026!

Alle Infos unter: https://www.asfaltart.it

Video



Fotos

(Walter Wiedenhofer)

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