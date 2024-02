20 Jahre Unantastbar

20 Jahre ist es nun also her, dass Unantastbar aus der Taufe gehoben wurde. Keiner von uns hätte 2004 damit gerechnet, dass diese Band so lange Bestand haben würde.

20 Jahre in derselben Besetzung, 20 Jahre gemeinsam mit euch durch dick und dünn. 20 Jahre LAUT!

Fühlt sich für uns irgendwie unwirklich an, macht uns aber mächtig stolz.

Im Mai 2024 lassen wir nun die Korken knallen, um das Jubiläum ausgiebig zu feiern und zu zelebrieren. Freut euch auf legendäre Jubiläumsshows voller Punkrock, Energie und Leidenschaft, auf ein ganz besonderes Set mit vielen Specials und Highlights. Dazu haben wir mit JEANLUC, THE HEADLINES, OCHMONEKS und WILLKUER coole Supports mit ins Boot geholt.

20 Jahre laut

Hard-Tickets www.unantastbar-tickets.com

Tickets www.eventim.de/unantastbar

ACHTUNG: Das GEGEN DIE STILLE Festival in Sterzing | Südtirol steht bereits kurz vor dem SOLD OUT, Resttickets gibt es nur noch in der Tourist-Info am Stadtplatz von Sterzing.

WIR LEBEN LAUT Festival

Unser WIR LEBEN LAUT Festival geht zum Jubiläum in die zweite Runde! Wir sehen uns zu Pfingsten in Loburg (zwischen Magdeburg und Berlin)! Wir haben dafür ein sensationelles Line-Up auf die Beine gestellt:

Wir leben Laut Festival

Tickets & Infos: www.wirlebenlaut.de

Auf ein geiles Jubiläumsjahr, auf den Punkrock,

und auf alles was kommen wird,

Unantastbar

