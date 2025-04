20 Jahre Vinschger Bahn: Jubliläumsfeier am Sonntag 4. Mai 2025 in Mals

Am Sonntag, 4. Mai 2025, wird das Jubiläum „20 Jahre Vinschger Bahn“ in Mals gefeiert – Neuer Elektrotriebzug „Coradia Stream“ wird ausgestellt

MALS (LPA). Am 5. Mai 2005 war es so weit. An diesem Donnerstag rollte am frühen Morgen zum ersten Mal seit der Stilllegung der Vinschger Bahnlinie im Jahr 1990 wieder ein Zug von Meran in Richtung Mals. Damit begann eine neue Eisenbahn-Ära im Vinschgau und im öffentlichen Nahverkehr in Südtirol.

20 Jahre später ist dies Anlass, das Erfolgsmodell „Vinschger Bahn“ zu feiern und auf die nächsten großen Vorhaben der Bahn zu schauen. Die Jubiläumsveranstaltung „20 Jahre Vinschger Bahn“ mit Landeshauptmann Arno Kompatscher, Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider, die Präsidentin der Bezirksgemeinschaft Vinschgau, der Künstlerin Carmen Müller und Joachim Dejaco, Generaldirektor der STA – Südtiroler Transportstrukturen AG, findet

am Sonntag, 4. Mai 2025,

um 11 Uhr (offizieller Teil)

im Bahnhof Mals

statt und steht allen Interessierten offen. Anlässlich dieses Jubiläums wird erstmals ein neuer Elektrotriebzug Coradia Stream nach Südtirol fahren und in Mals ausgestellt sein. Bis 17 Uhr besteht die Möglichkeit, den Elektrotriebzug zu besichtigen.

red/mpi

Vor 20 Jahren, am 5. Mai 2005, rollte nach einer 15-jährigen Unterbrechung wieder der erste Zug der Vinschger Bahnlinie von Meran Richtung Mals. Am Bahnhof Mals (im Bild) findet dazu am 4. Mai 2025 die Jubiläumsveranstaltung statt. (Foto: LPA/Ingo Dejaco)