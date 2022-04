23. April: Welttag des Buches – Jugendliche für Vorlese-Videos gesucht

LPA – Zum Welttag des Buches am 23. April ruft das Landesamt für Weiterbildung Jugendliche dazu auf, Geschichten und Märchen in anderen Sprachen vorzulesen und als Video aufzuzeichnen.

Die Kampagne #multilingual, mit der das Land gemeinsam mit Wirtschafts- und Bildungsakteuren das Bewusstsein für eine mehrsprachige Gesellschaft in Südtirol fördert, umfasst auch eine Vorleseaktion. Dabei produzieren Jugendliche Videos, in denen sie in ihrer Muttersprache, die nicht eine der Landessprachen ist, Kindergarten- und Grundschulkindern Märchen und Erzählungen vorlesen. Bereits im vergangenen Jahr haben einige Jugendliche an dieser Vorleseaktion teilgenommen. Entstanden sind 14 Videos in Albanisch, Englisch, Hindi und Urdu.

Doch in Südtirol werden noch viele weitere Sprachen gesprochen: Deshalb werden wieder Jugendliche gesucht, die zu Hause eine andere Sprache als Deutsch, Italienisch oder Ladinisch sprechen. Sie sind aufgerufen, eine Geschichte oder ein Märchen in ihrer Muttersprache vorzulesen, dieses Vorlesen als Video aufzuzeichnen und das Video dann dem Landesamt für Weiterbildung zur Verfügung zu stellen. Für jedes eingesandte Video gibt es als Dankeschön ein „#multilingual-T-Shirt„. Mit dieser Aktion soll Kindern, die wenig Möglichkeiten haben, in ihrer Familiensprache Märchen vorgelesen zu bekommen, die Freude am Lesen und am Buch vermittelt werden

Online gehen die neuen Videos am 21. Mai 2022, dem internationalen Tag der kulturellen Vielfalt. Zu diesem Anlass werden landesweit auch mehrere öffentliche Bibliotheken verschiedene Vorleseaktionen anbieten.

Informationen zu den Teilnahmebedingungen erteilt das Landesamt für Weiterbildung (sonja.logiudice@provinz.bz.it, Tel. 0471 413394).

Vorleseaktion 2021