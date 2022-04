28. Half Marathon Meran-Algund am Sonntag, 1. Mai 2022

Am Sonntag 1. Mai 2022 erlebt der Half Marathon Meran-Algund seine 28. Auflage. Im Rahmen des Halbmarathons finden auch heuer der „Run4Fun“-Volkslauf und ein „Meraner Fitness Run“ statt.

Die genau 21,0975 Kilometer lange Strecke des Halbmarathons führt die Teilnehmer auch heuer von der oberen Meraner Freiheitsstraße nach Algund und wieder zurück in die obere Freiheitsstraße. Die gesamte Strecke ist asphaltiert.

Der Halbmarathon richtet sich vor allem an Hobbysportler, wenngleich auch bekannte einheimische Läufer im Teilnehmerfeld vertreten sind. Sogenannte „Tempomacher“ (Teilnehmer, die eingesetzt werden, um unabhängig vom eigenen Erfolg für eine bestimmte Renngeschwindigkeit zu sorgen) werden das Wettkampftempo auf 1:30, 1:35, 1:40, 1:45, 1:50 und 2:00 Stunden festlegen.

Zum Programm zählt – wie schon in den vergangenen Jahren – ein „Meraner Fitness Run“ und der „Run4Fun“-Volklauf über eine Distanz von 12,5 Kilometer. Die Streckenführung entspricht dabei einer kleinen und einer großen Runde des Halbmarathons Meran-Algund.

Die 28. Ausgabe des Half Marathons Meran-Algund wird vom Sportclub Meran (unter der Leitung von Martin Sanin) in Zusammenarbeit mit der Kurverwaltung Meran organisiert.

Das Programm:

Am Samstag, den 30. April erfolgt von 15.00 bis 18.00 Uhr im Kurhaus (Zugang über die Kurpromenade) die Startnummernausgabe für den Halbmarathon.

Am Sonntag, den 1. Mai, wird die Startnummernausgabe von 7.30 bis 9.00 Uhr abgeschlossen. Um 9.30 Uhr fällt in der oberen Freiheitsstraße (am Sitz der Kurverwaltung Meran) der gleichzeitige Startschuss für den Half Marathon Meran-Algund, für den Meraner Fitness Run und für den „Run4Fun“-Volkslauf.

Gegen 10.10 Uhr wird der Zieleinlauf der ersten „Volksläufer“ und jener der ersten „Fitness Run“-Teilnehmer in der oberen Freiheitsstraße erwartet, und gegen 10.30 Uhr der ersten Halbmarathonläufer. Um 13.30 Uhr findet auf der Kurpromenade die abschließende Siegerehrung statt.

Die Wertungen beim Half Marathon Meran-Algund:

Neben den Gesamt- und Altersklassenwertungen für männliche und weibliche Athleten sieht der Halbmarathon auch solche für „Super-Mannschaften“ (à 10 Mitglieder) und „Maxi-Mannschaften“ (à 25 Mitglieder) vor.

Beim „Meraner Fitness Run“ wird eine Einzelgesamtwertung für Damen und Herren geführt. Der „Run4Fun“-Volkslauf findet ohne Zeitmessung und Wertung statt.