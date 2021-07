300 Angestellte des Gesundheitswesens klagen gegen Corona-Impfpflicht in Italien

Dreihundert Angestellte des Gesundheitswesens und Ärzte in Brescia, Cremona, Bergamo und Mantua haben sich an das regionale Verwaltungsgericht von Brescia gewandt und die Aufhebung der Impfpflicht beantragt. Die Anhörung ist für den 14. Juli 2021 geplant. Das berichteten italienische Medien.



„Wir sind keine Impfverweigerer, sondern hier geht es um einen demokratischen Kampf.

Hier wird eine Person gezwungen, ein Risiko einzugehen, sonst wird sie an der Ausübung des Berufs gehindert“, erklärt der Rechtsanwalt Daniele Granara, der die Klage gegen AST Bergamo, ATS Brescia, ATS Val Padana und ATS Mountain eingereicht hat.



„Italien – so heißt es in der 52-seitigen Klageschrift – ist das einzige Land in der Europäischen Union, das eine Pflichtimpfung für bestimmte Personengruppen zur Vorbeugung von Sars-CoV-2 vorsieht.“

Die Anklage wurde am 22. Juni letzten Jahres eingereicht.