34. Lananer Radlfasching – Autofreier Sonntag am 2. März 2025 von 12 bis 16 Uhr

34. Lananer Radlfasching – Autofreier Sonntag von 12 bis 16 Uhr

Am Sonntag, 2. März 2025, findet der 34. Lananer Radlfasching statt. Die Veranstaltung beginnt um 14:00 Uhr in der Raika Sportzone. Von dort aus radeln die Teilnehmenden entlang der Hauptstraße mit dem Ziel Rathausplatz, wo Faschingskrapfen und musikalische Unterhaltung von The Crimal Beasts auf sie warten.

Um den Radfahrenden eine sichere und freie Fahrt zu ermöglichen, wird Lana zwischen 12:00 und 16:00 Uhr autofrei. In diesem Zeitraum sind die Straßen für den motorisierten Verkehr gesperrt. Bestimmte Ausnahmen sind vorgesehen, diese sind in der angefügten Straßenkarte ersichtlich. Grün markiert sind die gesperrten Straßen.

Ein autofreies Lana – eine neue Initiative

Bereits in der Vergangenheit gab es autofreie Sonntage in Lana. Während einige diese begrüßten, insbesondere Radfahrende, Familien und klimabewusste Bürgerinnen und Bürger, gab es auch Widerstände. Die neue Gemeindeverwaltung möchte in diesem Jahr einen erneuten Versuch wagen. Wichtig ist eine frühzeitige Information, damit notwendige Autofahrten vorab geplant werden können.

Während der Sperrzeit ist die Ortspolizei im Einsatz, um den Verkehr an den Checkpoints zu regeln und Ausnahmen zu überprüfen. Einsatzfahrzeuge und dergleichen sind von der Sperre ausgenommen, um im Notfall schnell reagieren zu können.

Gemeinsam für sanfte Mobilität

Die Bevölkerung von Lana ist eingeladen, die Straßen an diesem Nachmittag aktiv zu nutzen. Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus – nutzen Sie die Chance, unser Dorf einmal ohne Autoverkehr zu erleben.

Wer Lust hat, sich zu verkleiden und am Radlfasching teilzunehmen, ist herzlich willkommen. Die Straßen gehören an diesem Nachmittag den Radfahrenden. Autobusse verkehren wie gewohnt.

Und an alle Autofahrerinnen und Autofahrer: Bitte respektieren Sie die Sperre – für die Sicherheit und Lebensqualität in unserem Dorf.

Lassen Sie uns gemeinsam ein Zeichen für eine nachhaltige Mobilität setzen.

34° Radlfasching di Lana – Domenica senza auto dalle 12:00 alle 16:00

Domenica 2 marzo 2025 si terrà la 34ª edizione del Carnevale in bicicletta di Lana. L’evento avrà inizio alle ore 14:00 presso la zona sportiva Raika. Da lì, i partecipanti pedaleranno lungo la strada principale fino a raggiungere Piazza Municipio, dove li attendono krapfen di Carnevale e intrattenimento musicale con la band The Crimal Beasts.

Lana senz’auto – una nuova iniziativa

Per garantire ai ciclisti un percorso sicuro e senza ostacoli, Lana sarà chiusa al traffico automobilistico dalle 12:00 alle 16:00. In questo arco di tempo, le strade saranno interdette ai veicoli a motore, salvo alcune eccezioni visibili sulla mappa stradale allegata. Le strade chiuse sono contrassegnate in verde.

In passato, le domeniche senza auto hanno già avuto luogo a Lana, ricevendo sia consensi, soprattutto da parte di ciclisti, famiglie e cittadini attenti all’ambiente, sia critiche. L’amministrazione comunale vuole riproporre l’iniziativa, puntando su una comunicazione tempestiva affinché gli spostamenti necessari possano essere organizzati in anticipo.

Durante la chiusura al traffico, la polizia locale sarà operativa per regolare la circolazione ai checkpoint e verificare le eccezioni. I mezzi di emergenza e altri veicoli di servizio essenziali saranno esentati per garantire interventi rapidi in caso di necessità.

Insieme per una mobilità sostenibile

La cittadinanza è invitata a vivere le strade in modo attivo in questo pomeriggio speciale. A piedi, in bicicletta o con l’autobus – approfittate dell’opportunità di riscoprire il nostro paese senza traffico automobilistico.

Chiunque voglia travestirsi e partecipare al Radlfasching in bicicletta sarà il benvenuto: per un pomeriggio, le strade apparterranno ai ciclisti! Gli autobus circoleranno regolarmente.

Un messaggio per tutti gli automobilisti: vi chiediamo di rispettare la chiusura al traffico, per la sicurezza e la qualità della vita nel nostro paese.

Uniti, possiamo dare un segnale forte a favore di una mobilità sostenibile!