35 Grad werden zur neuen Normalität: Hitzetage in Bozen nehmen stark zu

Dazu schrieb Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Facebook:

„Die Hitzewelle geht in der nächsten Woche weiter, die Temperaturen steigen praktisch jeden Tag wieder über die 35-Grad-Marke. Wie normal ist das?

In den 1960er und 70er Jahren gab es in Bozen nur maximal einen Tag pro Sommer wo diese Schwelle erreicht oder überschritten wurde, ein solch heißer Sommertag war eine Seltenheit.

Mittlerweile hat sich diese Zahl vervielfacht, seit den 2020er Jahren sind es schon durchschnittlich 10 Tage pro Sommer, Tendenz weiter (stark) steigend.

Heuer sind wir bis heute bereits bei 16 Tagen mit über 35° angelangt und diese werden ja auch noch (deutlich) mehr.

Ein normaler Sommer wie früher ist heute kaum mehr vorstellbar und würde als extrem kühl empfunden werden.“