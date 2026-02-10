35. Radlfasching in Lana! – Diesen Sonntag 15. Februar 2026
35. Radlfasching in Lana! Auf die Räder, in die Kostüme, fertig, los!
Lana bleibt am Sonntag, 15.02.2026, zwischen 12 und 16 Uhr autofrei. Alle weiteren Informationen zu den Straßensperren und die Anordnung des Bürgermeisters Nr. 10/2026 findet ihr auf der Homepage der Marktgemeinde Lana.
Strassenkarte Lana autofrei in Gruen – PDF
/
35° Radlfasching a Lana! Tutti in sella, nei costumi, pronti, via!
Lana rimane chiusa al traffico domenica, 15/2/2026 dalle ore 12 alle 16. Tutte le informazioni sulle chiusure stradali e l’ordinanza del Sindaco n. 10/2026 sono disponibili sul sito del Comune di Lana.
Carnevale in bici a Lana_2026 – PDF
