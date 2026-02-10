Lokales und mehr!

35. Radlfasching in Lana! – Diesen Sonntag 15. Februar 2026

35. Radlfasching in Lana! – Diesen Sonntag 15. Februar 2026

🎉 35. Radlfasching in Lana! 🎭 Auf die Räder, in die Kostüme, fertig, los! 🥳

🚫🚗 Lana bleibt am Sonntag, 15.02.2026, zwischen 12 und 16 Uhr autofrei. 🔎 Alle weiteren Informationen zu den Straßensperren und die Anordnung des Bürgermeisters Nr. 10/2026 findet ihr auf der Homepage der Marktgemeinde Lana.

Strassenkarte Lana autofrei in Gruen – PDF



🚲🎉 35° Radlfasching a Lana! 🎭 Tutti in sella, nei costumi, pronti, via! 🥳

🚫🚗 Lana rimane chiusa al traffico domenica, 15/2/2026 dalle ore 12 alle 16. 🔎 Tutte le informazioni sulle chiusure stradali e l’ordinanza del Sindaco n. 10/2026 sono disponibili sul sito del Comune di Lana.

Carnevale in bici a Lana_2026 – PDF



