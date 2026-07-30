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38,9 Grad in Bozen: Heißester Tag des Jahres erreicht

Hitzerekord in Südtirol: Fast 39 Grad in Bozen

by Radio Sonnenschein

38,9 Grad in Bozen

Der Höhepunkt der Hitzewelle: Das war heute (30.07.2026) nicht nur der bisher heißeste Tag des Jahres, sondern mit 38,9° in Bozen wurde zugleich die höchste Temperatur in Südtirol seit vier Jahren gemessen.
Am 22. Juli 2022 gab in Bozen 39,0°. In den nächsten Tagen gehen die Temperaturen zwar leicht zurück, allerdings wird es schwüler.
So Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Facebook.

Südtirolwetter

 

 

 

 

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