38,9 Grad in Bozen: Heißester Tag des Jahres erreicht

Der Höhepunkt der Hitzewelle: Das war heute (30.07.2026) nicht nur der bisher heißeste Tag des Jahres, sondern mit 38,9° in Bozen wurde zugleich die höchste Temperatur in Südtirol seit vier Jahren gemessen.

Am 22. Juli 2022 gab in Bozen 39,0°. In den nächsten Tagen gehen die Temperaturen zwar leicht zurück, allerdings wird es schwüler.

So Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Facebook.

Südtirolwetter