400-m-Beschränkung in Bozen ab Donnerstag, 23. April 2020 aufgehoben

Consentite solo passeggiate a piedi o jogging ad una distanza minima di tre metri dalle altre persone coprendosi naso e bocca

Il Sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi ha firmato la preannunciata ordinanza che di fatto dispone a partire da domani giovedì 23 aprile l’eliminazione del limite di 400 metri dalla propria abitazione/domicilio per lo svolgimento dell’attività motoria (solo passeggiate a piedi o jogging), che sarà consentita nel rispetto della distanza minima di tre metri tra le persone e con l’obbligo di coprire naso e bocca così come disposto da una precedente ordinanza provinciale.

Si sottolinea che l’ordinanza firmata oggi dal Sindaco riguarda solo ed esclusivamente l’attività motoria individuale ovvero le passeggiate a piedi o il jogging, sempre nel rispetto della distanza di almeno 3 metri da ogni altra persona coprendosi naso e bocca. Non è consentita ed è pertanto vietata attività motoria in altra forma con biciclette o altri mezzi di trasporto.

Rimangono altresì in vigore tutte le prescrizioni e limitazioni contenute nei precedenti decreti governativi #IoRestoACasa e nelle relative ordinanze provinciali e comunali. Si rammenta che anche in ambito comunale è sempre consentito uscire di casa muovendosi con ogni mezzo per fare la spesa o altre situazioni di necessità, o per motivi di salute o comprovate esigenze lavorative. Sono vietati gli assembramenti e pertanto rimangono chiusi al pubblico parchi, giardini pubblici, ciclabili ed in generale tutti quei luoghi che come tali favoriscono la presenza contemporanea di più persone non consentita in questa fase di emergenza sanitaria .