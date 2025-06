47. Landes-Jugendfeuerwehrleistungsbewerb – Fotos

Nach zehn Jahren, fand der Landes-Jugendfeuerwehrleistungsbewerb 2025 wieder in der Gemeinde Deutschnofen statt.

Die Jugendgruppen mit rund 1.000 Jugendlichen aus Südtirol, dem Trentino und Deutschland waren vom 27. bis 28. Juni 2025 bei den Leistungsbewerben für die Jugendgruppen in der Sportzone von Deutschnofen mit vollem Einsatz dabei. Nachdem die Feuerwehr von Deutschnofen die Zusage für die Austragung der Landes-Jugendfeuerwehrleistungsbewerbe erhielt, liefen für mehrere Monate die Vorbereitungen für diese Veranstaltung auf Hochtouren. Die Feuerwehr Deutschnofen hat sich größte Mühe gegeben, den Teilnehmern und Gästen beste Bedingungen und eine angenehme Atmosphäre zu bieten.

Die Bewerbseröffnung fand am Freitagnachmittag auf dem Bewerbsplatz mit den Fahnenabordnungen, einigen Jugendgruppen, den Bewertern und der Musikkapelle von Deutschnofen statt. Bürgermeister Bernhard Daum und Landesfeuerwehrpräsident Martin Künig richteten ihre Grußworte an die Anwesenden. Nach dem Hissen der Bewerbsfahne wurde die Veranstaltung offiziell eröffnet und mit den Wettbewerben begonnen.

Jugendlager

Die Teilnehmer schlugen bereits am Freitag ihre Zelte auf und wurden von der Sektion Zivilschutz des Weißen Kreuzes mit drei Mahlzeiten täglich bestens versorgt.

Am Freitagabend feierte Bezirksfeuerwehr-kurat Reinald Romaner die Heilige Messe in der Pfarrkirche von Deutschnofen.

Das Jugendlager ist sicherlich ein wichtiger Bestandteil eines jeden Bewerbes. Es werden neue Kontakte geknüpft und es wird den Jugendlichen auch gezeigt, dass ohne Kameradschaft und ohne gegenseitigen Respekt kein Zusammenleben so vieler Personen auf engem Raum möglich ist.

Bewerbe

Am Freitagnachmittag und den ganzen Samstag gingen dann die Jugendgruppen auf den Sportplatz an den Start.

Auf fünf Bahnen galt es die insgesamt 185 Starte abzuwickeln. Für die Bewertung standen 60 Bewerter zur Verfügung.

Während die Gästegruppen die Südtiroler Bewerbe dafür nutzten, um sich am internationalen Leistungsniveau zu messen, ging es heuer für die Südtiroler Jugendgruppen auch um die Qualifikation für den Bundes Feuerwehrjugendleistungsbewerb 2025 in Weiz (Steiermark), den Südtirol-

Cup 2025 und der Feuerwehr-Olympiade des CTIF 2026 in Berlin (D).

Ergebnisse

Landessieger in der Kategorie Bronze wurde die Jugendgruppe Antholz/Mittertal 1 mit 1056,25 Punkten, vor Wengen mit 1049,38 Punkten und Pfalzen 2 mit 1049,16 Punkten.

In der Kategorie Silber erreichten die Jugendgruppen folgende Punktezahlen: Pfalzen 2 – 1052,13 Punkte, Antholz/Mittertal 1 – 1050,50 Punkte und Afing – 1041,78 Punkte.

Kategorie U12:

Sieger Stufe 1A: Matthias Kirchler, Steinhaus – 967,57 Gesamtpunkte

Sieger Stufe 1B: Thomas Thurner, Afing – 967,35 Gesamtpunkte

Sieger Stufe 2: Thomas Thurner, Afing – 961,71 Gesamtpunkte

Die komplette Ergebnisliste kann von der Internetseite des Landesverbandes www.lfvbz.it heruntergeladen werden.

Schlussveranstaltung

Bei der Schlussveranstaltung konnte Landesfeuerwehrpräsident Martin Künig neben den Teilnehmern und Bewertern auch zahlreiche Ehrengäste begrüßen, darunter auch Landeshauptmann Arno Kompatscher, Bürgermeister Bernhard Daum, sowie Feuerwehrfunktionäre aus dem ganzen Land und hochrangige Feuerwehrfunktionäre aus Deutschland sowie die Musikkapelle Deutschnofen.

Die Grüße der Landesregierung und der Südtiroler Bevölkerung überbrachte Landeshautpmann Arno Kompatscher.

Landesfeuerwehrpräsident Martin Künig dankte der organisierenden Feuerwehr von Deutschnofen mit ihrem Kommandanten Reinhard Plattner und allen Mithelfern, dem Bewerbsleiter Alfred Antenhofer, dem Landesjugendreferenten Franz Seehauser und dem Bewerterstab für die vorbildliche Organisation und Abhaltung der Bewerbe.

Unter großem Applaus wurden die Sieger in den einzelnen Kategorien prämiert und anschließend die Bewerbsfahne eingeholt.

Abschluss

Am Sonntag, nach dem Frühstück

werden die Zelte abgebaut und die Heimreise angetreten.

Alle Ergebnisse zusammengefasst – PDF

Fotos (Gabriel Eisath)