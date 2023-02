Fundiertes Fachwissen angeeignet – Lehrgang dipl. Hotelmanager/in abgeschlossen

Im Bild: Die zwölf Absolventinnen und Absolventen des STK/HGV-Lehrganges „Diplomierte/r Hotelmanager/in“ mit der Lehrgangsleitung, den Referentinnen und Referenten und HGV-Vizepräsidentin Judith Rainer.

Bozen – Zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben den Lehrgang „Diplomierte/r Hotelmanager/in“, organisiert von der Südtiroler Tourismuskasse (STK) und dem Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV), erfolgreich abgeschlossen. Sieben der frischgebackenen Hotelmanager davon mit Auszeichnung.

Um in führender Position in der Hotellerie und Gastronomie tätig zu sein, ist ein fundiertes Fachwissen in den Bereichen Unternehmensführung, Marketing und E-Marketing, Controlling, Preisgestaltung und Verkauf sowie Mitarbeiterführung notwendig. Die Teilnehmenden haben einen kompetenten Wissenstransfer, einen Erfahrungsaustausch mit Praktikern und kreative Impulse für ihre eigene Betriebsführung erhalten.

„Das Besondere an dieser Ausbildung ist, dass die Teilnehmenden Inhalte aller Bereiche, welche für eine erfolgreiche Betriebsführung notwendig sind, vermittelt bekommen. Gleichzeitig werden sie dabei unterstützt, die gelernten Inhalte unmittelbar in die Praxis umzusetzen“, nennt die Lehrgangsleiterin Barbara Theiner, Dozentin am MCI Innsbruck, das Ziel des Lehrganges.

Der Praxisbezug wird wie erwähnt bei diesem Lehrgangsangebot großgeschrieben. Besichtigungen von interessanten Gastronomiebetrieben im In- und Ausland und Unternehmergespräche ermöglichen ein Lernen von Best-Practice-Beispielen.

Besondere Highlights waren wieder die Trendtouren, welche die Teilnehmenden nach Österreich, durch Südtirol und nach Hamburg führten. Besucht wurden unter anderem das Hotel „Klosterbräu“ in Seefeld, das „Trofana“ in Ischgl sowie das Hotel „Marent“ und das Familienhotel „Laurentius“ in Fiss.

In Hamburg wurden namhafte Betriebe wie das Hotel „Henri“ und das „Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten“ besichtigt. In Südtirol wurden Best-Practice-Beispiele, wie das Hotel „Pfösl“ in Deutschnofen, das „Romantik Hotel Turm“ in Völs und das Hotel „Christoph“ in Eppan besucht.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich begeistert vom Lehrgang und stellten am Ende ihr erworbenes Wissen in einer Diplomarbeit, in der Erstellung eines Businessplans und einer Präsentation unter Beweis.

Bei der Abschlussveranstaltung im Gustelier – Atelier für Geschmackserfahrung im HGV Bozen wurden die Diplome überreicht und der erfolgreiche Abschluss des Lehrgangs gefeiert. Anwesend war auch HGV-Vizepräsidentin Judith Rainer, welche den Absolventen herzlich gratulierte und den Referentinnen und Referenten für die wertvollen Inputs dankte.