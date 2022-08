5 Gedanken, die nur Stress erzeugen! – Video

Stress kann durch äußere Umstände ausgelöst werden, z.B. Zeitdruck oder viele Verpflichtungen. Oft lösen wir unseren Stress aber auch selbst aus, z.B. in dem wir viel zu hohe Erwartungen an uns stellen. Hier sind 5 Gedanken, die immer wieder starken Stress in deinem Leben erzeugen werden, wenn du sie nicht ausbremst.

