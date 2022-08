50 Jahre Erdbau & Master of Machine Day 2022 – Kimm den Somstig 27. August zu Erdbau noch Sinich! – Video

Findesch du Bagger und LKW a so cool und hobn die Baumaschinen a schun olm interessiert?

Nor isch Master of Machine genau dein Ding! Und es beschte: die Ausbildung werd dir sogor bezohlt!

Kimm den Somstig, 27. Auguscht von 10 bis 18 Uhr zur Firma Erdbau in Meran Sinich: zem siegsch du live wos ogheat und dir werd olls genau erklärt.

Den Somstig, 27. Auguscht von 10 bis 18 Uhr ba der Firma Erdbau in Meran Sinich – Master of Machine Day.

50 Jahre Erdbau & Master of Machine Day 2022 – Komm am Samstag 27. August zu Erdbau nach Sinich!

Von 10 bis 18 Uhr!

In Zusammenarbeit mit Master of Machine. Schau vorbei und tauche ein in die Welt der Erdbewegungen und Umweltrecycling!

https://www.facebook.com/masterofmachine