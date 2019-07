50 Jahre Mondlandung – 50 anni dallo sbarco sulla Luna 19.07. – 21 .07.2019

Spannende Stunden erwarten Sie im ersten europäischen Sternendorf zum 50jährigen Jubiläum der ersten Mondlandung. Die Jubiläumsveranstaltung soll die Bedeutung der Raumfahrt als Forschungsgrundlage für unsere Zukunft in Erinnerung rufen. Kosmonauten und Experten, die Mitarbeiter des Planetarium Südtirol sowie die Mitglieder der Amateurastronomen „Max Valier“ geben Einblick in die Themen des Weltalls.

Sono momenti di portata planetaria quelli che attendono gli appassionati di astronomia in occasione del cinquantesimo anniversario del primo atterraggio sulla Luna. Le celebrazioni dell’evento, organizzate dal comune di Cornedo all’Isarco in collaborazione con il Planetarium Alto Adige, con l’associazione astrofili “Max Valier” e l’Associazione Turistica di Collepietra, vogliono sottolineare l’importanza della navigazione spaziale e il contributo dato dalla ricerca alla costruzione del nostro futuro.

Programm – Programma

Samstag / Sabato : 20.07.2019

ore 14.00 Uhr

Geführte Wanderung mit Sonnenbeobachtung / Escursione guidata con osservazione del Sole presso l’Osservatorio di San Valentino in Campo di Sopra

Start bei der großen Kuppel der Sternwarte/ Partenza dalla grande cupola dell‘osservatorio

Exklusiv: Lernen Sie einen Kosmonauten kennen:

Waleri Ivanowitsch Tokarew, ehemaliger ESA Astronaut

Esclusivo: incontro con un vero cosmonauta. Valerij Ivanoviˆc Tokarev, ex astronauta dell’ESA

am Dorfplatz in Gummer / In piazza a San Valentino in Campo

ore 17.00 Uhr

Lesung „Das Mondmärchen“ mit Waltraud Holzner ab 4 Jahren in deutscher

Sprache / Lettura del racconto in lingua tedesca „Das Mondmärchen“, con

Waltraud Holzner, per bambini dai 4 anni

Im Planetarium in Gummer / Al Planetarium Alto Adige

ore 18.00 Uhr

Filmpremière „CAPCOM GO“ in deutscher Sprache – Erlebnis 1. Mondlandung* / Première del film in 3D “CAPCOM GO!” sul primo allunaggio del 1969 (in tedesco)* Im Planetarium in Gummer / Al Planetarium Alto Adige

ore 19.00 Uhr

Filmpremière „CAPCOM GO“ in italienischer Sprache – Erlebnis 1. Mondlandung* / Première del film in 3D “CAPCOM GO!” sul primo allunaggio del 1969 (in italiano)* Im Planetarium in Gummer / Al Planetarium Alto Adige

ore 20.00 Uhr

„From earth to the moon“ – Percussion Group** / Gruppo percussionistico

„From earth to the moon“** am Dorfplatz in Gummer / in piazza a San Valentino in Campo

ore 21.00 Uhr

Live in concert: Sepp Messner Windschnur** / Live in concert: Sepp Messner

Windschnur**am Dorfplatz in Gummer / in piazza a San Valentino in Campo

dalle ore ab 23.00 Uhr

D.J. Wushu** und kulinarische Leckerbissen von der Dorfbar Gummer by Nadia ab 19.00 Uhr / D.J. Wushu** e delizie culinarie della Dorfbar S. Valentino in Campo by Nadia a partire dalle ore 19.00

am Dorfplatz in Gummer / in piazza a San Valentino in Campo

dalle ore ab 22.30 Uhr

Mondbeobachtung in der Sternwarte / Osservazione della Luna presso

l’Osservatorio in der Sternwarte in Obergummer / Osservatorio di San Valentino in Campo di Sopra



* limitierte Plätze, kostenpflichtig und nur auf Anmeldung im Planetarium Südtirol,

Tel. +39 0471 610 020 oder E-Mail info@planetarium.bz.it



**Eintritt kostenpflichtig

* Posti limitati, a pagamento, e solo previa prenotazione presso il Planetarium Alto Adige,

Tel. +39 0471 610 020 o e-mail info@planetarium.bz.it



**Ingresso a pagamento

Die Veranstaltungen finden bei jeder Witterung statt (ausgenommen Mondbeobachtung nur bei guter Witterung)

Le manifestazioni avranno luogo anche in caso di maltempo (escluso osservazione della Luna)

Sonntag / Domenica : 21.07.2019

ore 11.00 Uhr

Exklusiv: lernen Sie das Leben der Kosmonauten kennen: Waleri Ivanowitsch Tokarew, ehemaliger ESA Astronaut; Sergey Krikaljow, ehemaliger russischer Astronaut; Dmitry Shatalov, Raumfahrtsschule Baikonur

Esclusivo: scopri le avventurose vite degli astronauti Valerij Ivanoviˆc Tokarev(ex-astronauta ESA), Sergei Krikalev (ex-astronauta ROSCOSMOS) e Dimitri Shatalov (Accademia Spaziale di Baykonur)im Planetarium Südtirol / Al Planetarium Alto Adige

ore 14.00 Uhr

Geführte Wanderung mit Sonnenbeobachtung / Escursione guidata

con osservazione del Sole

Start bei der großen Kuppel der Sternwarte / Partenza dalla grande

cupola dell‘osservatorio



ore 14.00 – 16.00 Uhr

Workshop für Kinder ab 7 Jahren: Mondrover steuern / Impara a guidare in remoto un rover lunare: attività per bambini dai 7 anni im Planetarium Südtirol / Al Planetarium Alto Adige



ore 14.00 und / e ore 16.00 Uhr

Filmvorführung „CAPCOM GO“ in deutscher Sprache* – Erlebnis 1.

Mondlandung* / Proiezione del film in 3D “CAPCOM GO!” sul primo

allunaggio del 1969 (in tedesco)* im Planetarium Südtirol / Al Planetarium Alto Adige



ore 15.00 und / e ore 17.00 Uhr

Filmvorführung „CAPCOM GO“ in italienischer Sprache* – Erlebnis 1.

Mondlandung* / Proiezione del film in 3D “CAPCOM GO!” sul primo

allunaggio del 1969 (in italiano)* im Planetarium Südtirol / Al Planetarium Alto Adige



ore 15.00 – 17.00 Uhr

Workshop für Kinder ab 6 Jahren: „Tinkering“*/ Laboratorio per ragazzi dai 6 anni, “Tinkering”: costruiamo insieme un rover lunare im Planetarium Südtirol / Al Planetarium Alto Adige



ore 15.00 Uhr

Exklusiv: lernen Sie das Leben der Kosmonauten kennen: Waleri

Ivanowitsch Tokarew, ehemaliger ESA Astronaut; Sergey Krikaljow,

ehemaliger russischer Astronaut; Dmitry Shatalov, Raumfahrtsschule

Baikonur

Esclusivo: scopri le avventurose vite degli astronauti Valerij Ivanoviˆc Tokarev(ex-astronauta ESA), Sergei Krikalev (ex-astronauta ROSCOSMOS) e Dimitri Shatalov (Accademia Spaziale di Baykonur) in der Sternwarte in Obergummer / Osservatorio di San Valentino in Campo di Sopra



ore 14.00, 16.00 und / e ore 17.00 Uhr

Mondlesung mit Kinderbuchautorin Marianne Ilmer Ebnicher für Kinder ab 5 Jahre und Erwachsene / lettura lunare con l’ autrice di libri per bambini Marianne Ilmer Ebnicher per bambini dai 5 anni e adulti

* limitierte Plätze, kostenpflichtig und nur auf Anmeldung im Planetarium Südtirol, Tel. +39 0471 610 020 oder

E-Mail info@planetarium.bz.it

* Posti limitati, a pagamento, e solo previa prenotazione presso il Planetarium Alto Adige, Tel. +39 0471 610 020 o e-mail info@planetarium.bz.it