5G – Stop von der Gemeinde Meran

5G in Meran? Nein, zumindest bis nicht eine wissenschaftliche Studie negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Bürger ausschließt.

Auf Vorschlag der Meraner Stadträtin für Stadtplanung und Umwelt Madeleine Rohrer und der Stadträtin für Innovation und Infrastruktur Diego Zanella wies der Stadtrat den Bürgermeister an, eine Anordnung zu erlassen, mit der die Aktivierung von Telekommunikationssystemen der fünften Generation ausgesetzt wird.

Die Verordnung, die nächste Woche unterzeichnet werden soll, soll die technologische Entwicklung in einer Stadt, die übrigens bereits über ein Breitband-System verfügt, das 85% der Einwohner erreicht, nicht verlangsamen.

Dazu Kommissarin Madeleine Rohrer: „Die Gemeinde Meran wird weiterhin in den Sektor investieren, um sicherzustellen, dass alle Haushalte eine Verbindung zum Internet herstellen können.“

Die italienische Regierung hat am 16. Juli 2020 ein Gesetzesdekret verabschiedet, das grünes Licht für diese Art der Installation gibt, indem sie die Entscheidungsmöglichkeiten der Gemeinden dahingehend einschränkt, dass möglicherweise nur Gebäude von künstlerischem Wert oder sensible Gebäude – wie Schulen, Seniorenheime und Krankenhäuser – ausgeschlossen werden können – Ratsmitglied Rohrer antwortet: „Wenn viele Gemeinden dagegen sind und ein großer Teil der Bevölkerung betroffen ist, würde die Regierung gut daran tun, eine Konfrontation zu eröffnen, anstatt per Dekret vorzugehen.“