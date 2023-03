9. Wirtschaftstag für Berufsschüler/innen: ein wertvoller Einblick in die Arbeitswelt

Jedes Jahr bringt der Wirtschaftstag für Berufsschüler/innen Jugendliche aus ganz Südtirol und Vertreter/innen verschiedener Berufe zusammen. Bei der diesjährigen Ausgabe des Wirtschaftstages standen neben motivierenden Gesprächen mit Berufsvertreter/innen auch Vorträge zur Bewerbung, Unternehmensgründung und den Schlüsselkompetenzen auf dem Programm.

Zu Beginn der Veranstaltung berichteten fünf ehemalige Berufsschulabsolvent/innen von ihren Karrierewegen und den Plänen für ihre berufliche Zukunft. Einen positiven Ansporn für ihren zukünftigen Berufseinstieg erhielten die über 90 teilnehmenden Schüler/innen dabei von der Friseurin Stella Falcomatà (Salone Stella, Bozen), vom Fliesenleger Tobias Oberhofer (Natz-Schabs), vom Glasermeister Paolo Ferrazin (Glaserei Marinello, Meran), von der Hotelierin Sandra Gasser (Hotel Fameli, Olang) und von der Gründerin eines Vintage Stores Sarah Enderle (Crea.S, Bozen). Durch das Aufzeigen erfolgreicher Karrierelaufbahnen durch die Testimonials bekamen die jungen Leute zusätzliche Motivation und Begeisterung für ihre Ausbildung. Eine zentrale Aussage war dabei, dass die Jugendlichen mit Mut und Neugierde in die Arbeitswelt einsteigen und einen Beruf für sich finden sollen, den sie mit Freude und Leidenschaft ausüben.

Bei den anschließenden Impulsvorträgen lernten die Jugendlichen Wissenswertes zu Themen rund um den Arbeitsmarkt. Joseph Tschöll (Arbeitsrechtsberater RST Freiberufler), Tobias Hölbling (Forscher im Arbeitsförderungsinstitut), Christoph Pillon (Head of Business Development Karriere Südtirol), Dorotea Postal (Amt für Ausbildungs- und Berufsberatung), Elena Faccio (Beraterin und Coaching-Experte für Soft Skills) und Nadia Vicari (Mitarbeiterin der Handelskammer) waren als Expert/innen zu Gast und beantworteten folgende Fragen: Welche verschiedenen Arten von Verträgen gibt es? Wie sind die Arbeitsbedingungen in Südtirol und anderen europäischen Regionen? Wie kann man in Zeiten des Fachkräftemangels Mitarbeiter/innen finden und binden? Wie findet man sich erfolgreich in der Arbeitswelt zurecht? Wie macht man aus einem Vorstellungsgespräch eine Chance? Was ist im Leben und im Beruf wichtig?

Danach präsentierten die Jugendlichen den anderen Teilnehmer/innen, welche Tipps und Tricks sie durch die Expertenvorträge für die Zukunft mitnehmen werden.

„Es ist wichtig, dass sich junge Menschen frühzeitig über den Arbeitsmarkt und die erforderlichen Qualifikationen informieren und sich auf den Eintritt ins Berufsleben vorbereiten. Der Wirtschaftstag für Berufsschüler/innen bietet eine ideale Gelegenheit dazu“, erklärt Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen.

Das WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen organisierte den Wirtschaftstag für Berufsschüler/innen gemeinsam mit der deutschen und italienischen Berufsbildung sowie den Fachschulen für Land-, Forst- und Hauswirtschaft.