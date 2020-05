Aaron Kerschbaumer – Schiffe versenken (Offizielles Video)

Text und Musik: Aaron Kerschbaumer

Produziert: Aaron Kerschbaumer/Marc Giugni

Musikvideo: Aaron Kerschbaumer

Mix & Mastering: https://www.facebook.com/marc.giugni/

Text:

Die Trauer in den Augen seiner Kinder, wird er niemals mehr los.

Die Dauer dieser Reise wirkt, auf ihn noch immer grenzenlos.

Sein Blick schweift ab und er versucht, an rein gar nichts zu denken.

Während 100 Meter vor ihm, Staaten Schiffe versenken.

Während 100 Meter vor ihm, Staaten Schiffe versenken.

Geflüchtet von Zuhause weil er, dort nicht mehr sein kann wie er ist.

Geflüchtet in ein Land wobei er, Zuhause ganz schön fest vermisst.

Die Bürger in der Stadt schreien laut auf, wollen diese Völker nicht mehr sehen.

Während 50 Meter vor ihm, tausend Menschen untergehen.

Und die Schiffe versinken im Meer, wo man sie nie mehr wieder sieht.

Und die Leute die stehen am Strand und feiern das ganze als wär es ein Sieg.

Vor ihm eine Mutter und ihr Kleinkind, das sie mit beidem Armen hält.

In ihren Augen strahlt noch Hoffnung, auf all das Glück in dieser Welt.

Jetzt sitzen sie in diesem Boot und wollen alles riskieren.

Während 30 Meter vor ihr, Mütter Kinder verlieren.

Während 30 Meter vor ihr, Mütter Kinder verlieren.

Und er sitzt immer noch alleine und denkt sich schon die ganze Zeit.

Ob das Leben die Geschichten, nur für bessere Leute schreibt.

Jetzt ist er einer von 10.000, die im Meer zugrunde gehen.

Und trotzdem machen wir nichts anderes, als ihm beim Sterben zuzusehen.

Und trotzdem machen wir nichts anderes, als ihm beim Sterben zuzusehen.

Und die Schiffe versinken im Meer, wo man sie nie mehr wieder sieht.

Und die Leute die stehen am Strand und feiern das ganze als wär es ein Sieg.

Und die Leute die stehen am Strand und feiern das ganze als heimlichen Sieg.

Und dabei hat das kein Mensch verdient.