Ab 17. April 2021 wird die Seilbahn Vigiljoch oberhalb von Lana momentan nur an den Wochenenden, also am Samstag und Sonntag, ihren Betrieb wieder aufnehmen.

Immer von 8.30 – 18.00 Uhr.

Der Sessellift und die Gasthäuser müssen leider noch geschlossen bleiben.