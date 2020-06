Ab Freitag 5. Juni 2020 startet die Badesaison im Bozner Lido

Der Stadtrat für Sport, Angelo Gennaccaro stellt die wichtigsten Neuheiten vor

Am Freitag, 5. Juni 2020 öffnet das Bozner Lido in der Triester Straße wieder seine Tore. Dieser Tag wird gewöhnlich von vielen Boznerinnen und Boznern herbeigesehnt. Dieses Jahr beginnt die Badesaison coronabedingt mit ein paar Wochen Verspätung.

„Das Lido öffnet wieder, und das ist trotz der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie ein erfreuliches Ereignis,“ so Stadtrat Gennaccaro bei der heutigen Pressekonferenz. Die wichtigsten Neuerungen für die heurige Saison: die tägliche Besucherzahl ist auf 1.500 Personen beschränkt, es werden keine Saisonkarten verkauft, es werden keine Kabinen vermietet und es dürfen weder Schließfächer noch Umkleidekabinen benutzt werden.

Die Eintrittskarten können heuer zum ersten Mal online vorgemerkt werden, u.z. auf der Webseite der Stadtgemeinde Bozen. Es können täglich 1.000 Eintrittskarten online reserviert werden, die restlichen 500 Eintrittskarten werden an der Kasse beim Eingang verkauft. Angesichts des voraussichtlich schlechten Wetters am Wochenende starten die Online-Vormerkungen erst am Montag, 08. Juni 2020.

Die Einführung der Online-Vormerkungen aufgrund der geltenden Auflagen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus ist gleichzeitig der Probelauf für die endgültige Einführung eines Online-Vormerksystems für die Eintrittskarten in das Bozner Lido. „Die endgültige Inbetriebnahme der Plattform für die Online-Vormerkungen dauert noch ein bisschen, vielleicht einen Monat, auch weil wir als Verwaltung, die das Lido betreibt, sehr strenge Auflagen erfüllen müssen und weil die Software sehr komplex ist,“ erklärte Gennaccaro.

Auch bei der Benutzung der Schwimmbecken ist heuer einiges anders: In den 50-m-Becken (Olympisches Becken und Eisackbecken) dürfen sich maximal 140 Personen gleichzeitig pro Becken aufhalten, im Vergnügungsbecken maximal 35 Personen. Der Strömungskanal, die Rutsche und die Massagedüsen im Vergnügungsbecken werden nicht eingeschaltet bzw. dürfen nicht benutzt werden.

Das Lido ist jeden Tag vom 5. Juni bis 14. September 2020 von 09.30 bis 20.00 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet 6,00 Euro bzw. 4,00 Euro (ermäßigter Eintritt).

Es gibt eine 2-Stunden-Karte von 07.00 bis 09.00 Uhr am Morgen zu 3,00 Euro (5. Juni – 14. August 2020). Die gesamte Freibadanlage ist wie jedes Jahr herausgeputzt und wartet auf ihre Besucher.