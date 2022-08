Ab Herbst startet wieder die kostenlose Rechtsberatung für Frauen

LPA – Ab September können ratsuchende Frauen wieder die kostenlose Rechtsinformationsdienst des Landesbeirates für Chancengleichheit in Anspruch nehmen. Anmeldungen nimmt das Frauenbüro entgegen.

Frauen befinden sich oftmals in schwierigen Situationen in der Familie oder mit dem Partner. Der Rechtsinformationsdienst, den der Landesbeirat für Chancengleichheit für Frauen und das Frauenbüro des Landes organisiert, bietet ihnen die Möglichkeit, sich vertraulich und kostenlos zu familien- und frauenspezifischen Rechtsfragen kostenlos beraten zu lassen.

Die Sprechstunden müssen vorgemerkt werden und finden ab September wieder jeden Dienstagnachmittag im Frauenbüro in Bozen, sowie alle zwei Monate – immer am ersten Dienstagnachmittag des Monats – in Meran, Brixen, Bruneck und Neumarkt statt.

Anmeldungen und Fragen nimmt das Frauenbüro des Landes (Dantestraße 11, Bozen) unter 0471 416 971 oder frauenbuero@provinz.bz.it entgegen.

