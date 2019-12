Ab Samstag Roter Kofel & Transhumanz Piste geöffnet

Kurzras – Top Wetter & top Bedingungen sind am bevorstehenden Wochenende angesagt, pünktlich zur Inbetriebnahme der Transhumanz Piste sowie der Lazaun Rennpiste und die dazugehörigen Liftanlagen. Dank der außergewöhnlich starken Schneefälle der letzten Wochen herrscht im Schnalstal tiefer Bilderbuch-Winter. Nach Grawand, Finail, Hintereis, der 7 Kilometer langen Talabfahrt und Lazaun sind auch die 3,3 km lange Rodelpiste sowie das Kinderland bereits geöffnet und versprechen viel Spaß für Groß und Klein. Für den kulinarischen Genuss direkt im Skigebiet sorgen das Glacier Hotel Grawand, die Teufelsegghütte, die Schutzhütte Schöne Aussicht und die Lazaun-Hütte.

Weitere Infos & Veranstaltungen unter www.schnalstal.com

Apertura Roter Kofel e pista Transumanza

Maso Corto – Sono previste per il fine settimana ottime condizioni meteo e d’innevamento, giusto in tempo per l’apertura della pista Transumanza e dei rispettivi impianti di risalita. Grazie alle abbondanti nevicate delle ultime settimane, la Val Senales gode di un inverno da favola. Sono, inoltre, aperte le piste Grawand, Finail, le discesa a valle lunga 7 km, il Lazaun con la pista da slittini di 3,3 km e il kinderland; il tutto per tanto divertimento per grandi e piccini. Il Glacier Hotel Grawand, la baita Teufelsegg, il rifugio Bellavista e la baita Lazaun offrono delizie culinarie direttamente nel comprensorio sciistico.

Ulteriori informazioni ed eventi sul sito www.valsenales.com