Ab Samstag Vollbetrieb auf Lazaun

Echter Winter: Umlaufbahn, – Pisten, Rodelbahn und das Kinderland gehen in Betrieb

Kurzras – Im Schnalstal herrscht tiefer Bilderbuch-Winter. Nach Grawand, Finail, Hintereis und der 7 Kilometer langen Talabfahrt gehen am Samstag, 30. November 2019, die Lazaun-Umlaufbahn und -Pisten sowie die 3,3 km lange Rodelbahn und das Kinderland in Betrieb. „Es war keine leichte Aufgabe, die Masse an Schnee zu präparieren, daher großes Lob an unsere Mitarbeiter“, erklärt der Direktor der Schnalstaler Gletscherbahnen, Thomas Stecher. Skifahren, Rodeln & Langlaufen bei winterlichen Top-Verhältnissen, ein Spaß für Groß und Klein. Für den kulinarischen Genuss direkt im Skigebiet sorgen das Glacier Hotel Grawand, die Schutzhütte Schöne Aussicht und die Lazaun-Hütte.

Auch Skitourengeher kommen auf ihre Kosten. Jeden Dienstagabend, von 18.30 bis 22.00 Uhr, bleiben die Talabfahrt und die Grawandpiste für Skitouren-Geher geöffnet.

Achtung: diese Pisten sind nicht beleuchtet, deshalb wird eine Stirnlampe empfohlen.

Weitere Infos & Veranstaltungen unter www.schnalstal.com