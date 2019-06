Abendmittelschule Meran: 8 Schüler*innen aus 5 Nationen haben es geschafft

Das Schuljahr 2019/20 beginnt am 9. September 2019. Jeweils von Montag bis Donnerstag zwischen 18:00 und 21:00 Uhr findet der Unterricht in der Mittelschule „Carl Wolf“ in Meran statt. Vorausgesetzt werden Deutschkenntnisse auf der Niveaustufe A2. Anmeldung innerhalb 15. Juli 2019 im Sekretariat in der Carl-Wolf-Straße 30 oder per E-Mail an ssp.meranstadt@schule.suedtirol.it