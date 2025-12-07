Lokales und mehr!

Abenteuer pur mit Dominic Telser aus Meran! – Video

Survival pur: Mit Dominic Telser auf Abenteuer im frostigen Outdoor-Universum!

by Radio Sonnenschein

In seinem neuesten YouTube-Video zeigt Dominic, wie man allein bei -4 °C mit einem Packraft biwakiert – ein echtes Survival-Abenteuer! 🛶🔥

Für alle, die Lust auf Outdoor, Abenteuer und das pure Naturgefühl haben: Ob Overnights, Biwaks, Bushcraft oder Survival – hier bekommt ihr Inspiration für eure eigenen Expeditionen. Dominic nimmt uns mit auf eine Reise in die Wildnis, zeigt praktische Tipps und beweist: Mit der richtigen Vorbereitung kann man selbst bei eisigen Temperaturen unvergessliche Momente erleben.

Also raus aus der Komfortzone, rein ins Abenteuer! 🌌🥾

Biwak unter extremen Bedingungen!

#OutdoorAbenteuer #Survival #Biwak #Bushcraft #Packraft #Overnight #NaturPur #DominicTelser

Sein youtbe-Kanal: https://www.youtube.com/@dominictelser/videos

Allein, eisig, unvergesslich: Dominic Telser biwakiert bei -4 °C im Packraft!

