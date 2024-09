Achtung Schneesturm! Polarluft trifft auf warme Adria – starker Regen und Schneefall bis in die Täler!

Eine spannende und brisante Wetterlage steht Mittel- und Osteuropa bevor, wir in Südtirol liegen am Rande und bekommen das in abgeschwächter Form zu spüren, das schrieb Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Facebook.

Warum, was und wo:

In diesen Stunden strömt polare Kaltluft von Grönland/Nordeuropa kommend über Frankreich in den Mittelmeerraum und trifft hier auf das noch ungewöhnlich warme Wasser. Dadurch bildet sich ein kräftiges Tief welches morgen über die Adria nordostwärts um den Alpenbogen herumzieht. In Südtirol beginnen die ersten Regenschauer heute Nachmittag, in der Nacht breiten sie sich auf das ganze Land aus und halten bis morgen in der Früh an.

Danach lässt der Regen im Vinschgau schon rasch nach, den ganzen Tag regnen wird es dagegen in der Osthälfte und hier speziell in den östlichen Dolomiten. Mit dem Eintreffen der kalten Polarluft und den starken Niederschlägen sinkt die Schneefallgrenze gerade im Osten am tiefsten und zwar bis in einige Täler herab, morgen kann es also selbst im oberen Pustertal (z.B. Raum Sexten) schneien.

Am Freitag und Samstag verlagert sich der Niederschlagsschwerpunkt an die Alpennordseite, bei uns besonders betroffen sind die Ahrntaler Berge wo in Summe 1 Meter Schnee fallen kann. Im Süden dagegen ab Freitag trocken, aber windig und kühl. Zu beachten also in den nächsten Tagen: Winterliche Fahrverhältnisse auf den höher gelegenen Straßen und Pässen, u.a. auch am Brenner.