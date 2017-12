Weihnachten in Lana.

Eine gemeinsame Aktion der Verbände und Vereine Lanas in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftstreibenden belebt auch dieses Jahr die Aktion Weihnachten in Lana.

Man versucht, ein Zeichen der Zeit zu setzen und die Besinnlichkeit in der eher hektischen Adventszeit in den Mittelpunkt zu stellen. Allen Besuchern und Einheimischen, egal ob groß oder klein, möchte man Emotionen und mehr Weihnachtsstimmung vermitteln.

Mehr unter: http://www.weihnachteninlana.it/