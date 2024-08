Ätna in Italien bleibt Europas aktivster Vulkan: Neue Eruptionen erschüttern Sizilien

Vulkane und ihre Aktivität

Vulkane sind geologische Formationen, die entstehen, wenn Magma, Gase und andere Materialien aus dem Erdinneren an die Oberfläche gelangen. Sie sind faszinierende und oft gefährliche Naturphänomene, die die Landschaften formen und sowohl Zerstörung als auch neue Lebensräume schaffen können. Weltweit gibt es etwa 1.500 aktive Vulkane an Land, hinzu kommen unzählige Unterwasservulkane. Die Definition eines „aktiven“ Vulkans ist umstritten, jedoch gilt in der Regel ein Vulkan als aktiv, wenn er in den letzten 10.000 Jahren einen Ausbruch erlebt hat.

Die Aktivität von Vulkanen kann in verschiedenen Formen auftreten, von ruhigeren Lavaströmen bis hin zu explosiven Ausbrüchen, die Aschewolken und pyroklastische Ströme freisetzen. Die Erdbebenaktivität, Gasemissionen und Veränderungen im Vulkanboden sind häufige Vorzeichen eines Ausbruchs.

Die „Ring of Fire“ – Der Feuerring

Der pazifische „Ring of Fire“ ist die Region mit der höchsten vulkanischen Aktivität weltweit. Er umfasst die Küstenlinien des Pazifiks, darunter Länder wie Japan, Indonesien, die Philippinen, Neuseeland, die Westküste der USA, Mexiko und die Andenstaaten in Südamerika. In dieser Zone treffen mehrere tektonische Platten aufeinander, was zu häufigen Erdbeben und Vulkanaktivitäten führt.

Die aktivsten Vulkane weltweit

Mount Etna (Italien) Lage : Sizilien, Italien

: Sizilien, Italien Typ : Stratovulkan

: Stratovulkan Höhe : 3.357 m

: 3.357 m Letzte Eruption : Kontinuierlich aktiv, jüngste bedeutende Eruptionen im Jahr 2023

: Kontinuierlich aktiv, jüngste bedeutende Eruptionen im Jahr 2023 Der Ätna ist Europas aktivster Vulkan und zeigt häufig explosive Ausbrüche und Lavaströme. Er ist ein beliebtes Forschungsobjekt und ein bedeutendes touristisches Ziel. Kīlauea (Hawaii, USA) Lage : Hawaii-Insel, USA

: Hawaii-Insel, USA Typ : Schildvulkan

: Schildvulkan Höhe : 1.247 m

: 1.247 m Letzte Eruption : Seit 2020 wiederkehrend aktiv

: Seit 2020 wiederkehrend aktiv Der Kīlauea ist einer der aktivsten Vulkane der Welt und bekannt für seine lang anhaltenden, ruhigen Lavaströme, die neue Landmassen bilden und sich bis ins Meer ergießen. Mount Merapi (Indonesien) Lage : Zentrales Java, Indonesien

: Zentrales Java, Indonesien Typ : Stratovulkan

: Stratovulkan Höhe : 2.930 m

: 2.930 m Letzte Eruption : Kontinuierliche Aktivität, Ausbruch zuletzt 2023

: Kontinuierliche Aktivität, Ausbruch zuletzt 2023 Merapi ist einer der gefährlichsten Vulkane Indonesiens. Er ist berüchtigt für seine häufigen und explosiven Eruptionen, die zu pyroklastischen Strömen führen, die Städte und Dörfer in der Nähe bedrohen. Popocatépetl (Mexiko) Lage : Zentralmexiko

: Zentralmexiko Typ : Stratovulkan

: Stratovulkan Höhe : 5.426 m

: 5.426 m Letzte Eruption : Aktive Phase seit 1994, wiederkehrende Ausbrüche bis 2023

: Aktive Phase seit 1994, wiederkehrende Ausbrüche bis 2023 „El Popo“ ist der zweithöchste Vulkan Mexikos und befindet sich in der Nähe von Mexiko-Stadt, was ihn zu einer großen Bedrohung für die dicht besiedelte Region macht. Mount St. Helens (USA) Lage : Washington, USA

: Washington, USA Typ : Stratovulkan

: Stratovulkan Höhe : 2.549 m (nach dem Ausbruch 1980)

: 2.549 m (nach dem Ausbruch 1980) Letzte Eruption : Größere Aktivität zuletzt 2004-2008

: Größere Aktivität zuletzt 2004-2008 Der Mount St. Helens ist bekannt für seinen katastrophalen Ausbruch im Jahr 1980, der als einer der verheerendsten in der Geschichte der USA gilt. Die Region bleibt weiterhin seismisch aktiv. Vesuv (Italien) Lage : Kampanien, Italien

: Kampanien, Italien Typ : Stratovulkan

: Stratovulkan Höhe : 1.281 m

: 1.281 m Letzte Eruption : 1944

: 1944 Der Vesuv ist berühmt für seinen Ausbruch im Jahr 79 n. Chr., der die römischen Städte Pompeji und Herculaneum zerstörte. Obwohl er derzeit ruhig ist, wird er als einer der gefährlichsten Vulkane der Welt eingestuft, da Millionen Menschen in seiner Nähe leben. Mount Nyiragongo (Demokratische Republik Kongo) Lage : Virunga-Nationalpark, DR Kongo

: Virunga-Nationalpark, DR Kongo Typ : Stratovulkan

: Stratovulkan Höhe : 3.470 m

: 3.470 m Letzte Eruption : 2021

: 2021 Nyiragongo ist bekannt für seinen extrem schnell fließenden Lavaströme, die die Stadt Goma 2002 und 2021 bedrohten. Der Vulkan beherbergt einen der aktivsten Lavaseen der Welt.

Weitere bemerkenswerte aktive Vulkane

Mount Fuji (Japan) – Ein Symbol Japans, zuletzt 1707 ausgebrochen, jedoch seismisch aktiv.

– Ein Symbol Japans, zuletzt 1707 ausgebrochen, jedoch seismisch aktiv. Eyjafjallajökull (Island) – Bekannt durch seinen Ausbruch 2010, der den Flugverkehr in Europa massiv beeinträchtigte.

– Bekannt durch seinen Ausbruch 2010, der den Flugverkehr in Europa massiv beeinträchtigte. Mount Tambora (Indonesien) – Verursachte 1815 den „Jahr ohne Sommer“, der verheerendste Vulkanausbruch der aufgezeichneten Geschichte.

Regionale Aktivitätszentren

Italien: Neben dem Ätna und Vesuv gibt es den Stromboli, auch bekannt als „Leuchtturm des Mittelmeers“, wegen seiner kontinuierlichen Eruptionen. Island: Liegt auf dem Mittelatlantischen Rücken und beherbergt eine Vielzahl aktiver Vulkane wie Hekla, Katla und Bárðarbunga. Anden (Südamerika): Vulkane wie Cotopaxi (Ecuador), Villarrica (Chile) und Ubinas (Peru) sind Teil des Anden-Vulkanbogens, der durch die Subduktion der Nazca-Platte unter die Südamerikanische Platte entsteht.

Auswirkungen vulkanischer Aktivitäten

Vulkanausbrüche haben erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt, Wirtschaft und das menschliche Leben. Sie können Ernteausfälle, Klimaveränderungen, Flugverkehrsstörungen und Zerstörungen von Infrastruktur und Siedlungen verursachen. Gleichzeitig tragen sie zur Bildung neuer Landmassen bei, bieten fruchtbare Böden für die Landwirtschaft und sind wichtige Quellen für geothermische Energie.

Schlussbemerkungen

Die Überwachung aktiver Vulkane ist entscheidend, um Vorwarnungen für mögliche Ausbrüche zu geben und die Risiken zu minimieren. Fortschritte in der Vulkanologie, der Geophysik und der Fernerkundung helfen Wissenschaftlern, die Aktivität der Vulkane besser zu verstehen und rechtzeitig Maßnahmen zum Schutz der betroffenen Bevölkerungen zu ergreifen.