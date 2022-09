Ai birrifici manca l’anidride carbonica (CO2) manca anche per l’acqua frizzante

In Germania (e non solo) i birrifici e gli altri produttori di bevande non hanno abbastanza anidride carbonica (CO2). Alcuni hanno già ridotto la produzione. Solo il 30-40% circa delle quantità di CO2 normalmente fornite è ancora disponibile.

L’acido carbonico (CO2) è responsabile del pizzicore di molte bevande ed è necessario per il loro imbottigliamento. A causa della carenza di acido carbonico, alcune aziende in Germania hanno già dovuto interrompere la produzione di birra.

L’acido carbonico (CO2) è necessario nell’industria alimentare per i processi di produzione e confezionamento. È necessario anche nel settore della ristorazione per spingere la birra e altre bevande fuori dai barili durante la spillatura.

Il fatto che molte aziende ricevano attualmente meno CO2 di quanto ordinato è dovuto all’industria dei fertilizzanti.

Da quando i prezzi del gas sono aumentati in modo considerevole, i produttori di fertilizzanti hanno ridotto la loro produzione ad alta intensità energetica.

L’acido carbonico è un sottoprodotto della produzione di fertilizzanti.

Ciò significa: meno fertilizzanti = meno anidride carbonica (CO2) = meno anidride carbonica.