Aiut Alpin Dolomites: Beginn der Sommertätigkeit am Samstag 6. Juni 2020

Aiut Alpin Dolomites nimmt am Samstag 6. Juni 2020 seine Sommertätigkeit auf.

Die freiwillige Berg-Flugrettung wird von den Männern der angegliederten Ortsstellen in Zusammenarbeit mit der Landesflugrettung der Provinz Bozen HELI und der Notrufzentrale 112 verrichtet.

Folgende Mannschaften sind dem Aiut Alpin Dolomites angegliedert: Gröden, Alta Badia, Wengen, St. Vigil Enneberg, St. Martin in Thurn, Villnöss, Tiers, Seis, Sexten, Fassatal, Moena, Fleimstal, S. Martino di Castrozza, Fiera di Primiero, Cortina d’Ampezzo und Livinallongo/Fodóm.

Alle Bergrettungsmänner sind geprüfte Berg- und Flugretter. Die Rettungsmannschaften bestehen weiters aus Flughelfern und Windenmännern. Sie alle verrichten ihren Bereitschaftsdienst beim Helikopter-Stützpunkt in Pontives am Eingang des Grödnertales.

Aiut Alpin Dolomites versieht seinen Dienst vorwiegend im ladinischen Dolomitengebiet der Provinzen Bozen, Trient und Belluno, aber auch überall dort, wo er von der Landesnotrufzentrale 112 angefordert wird.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage www.aiut-alpin-dolomites.com

Technische Daten der Hubschrauber-Einheit:

– Stützpunkt: Pontives, Grödnerntal

– Hubschrauber: H 135 T3, 90 Meter-Seilwinde und 272 kg Nutzlast, Doppellasthaken Human Cargo

– Besatzung: Pilot, Windenmann, Anästhesist

– Rettungsmänner: Freiwillige Bergretter/innen des CNSAS und BRD.

– Notruf: 112

– Information: Aiut Alpin Dolomites, Telefonnummer: 0471 786448

Con sabato, 06 giugno 2020 l’AIUT ALPIN DOLOMITES

riparte per la stagione estiva.

Il pronto intervento volontario viene svolto ogni giorno dagli uomini delle squadre di Soccorso Alpino affiliate all’Aiut Alpin Dolomites e in collaborazione con l’elisoccorso della Provincia di Bolzano HELI e la Centrale Provinciale di Emergenza 112.

Di seguito le 17 squadre che formano l’Aiut Alpin Dolomites: Val Gardena, Alta Badia, La Valle, S. Vigilio di Marebbe, S. Martino in Badia, Funes, Tires, Siusi, Sesto, Alta Val di Fassa, Centro Fassa, Moena, Fiemme, S. Martino di Castrozza, Fiera di Primiero, Cortina d’Ampezzo e Livinallongo/Fodóm.

Gli uomini del Soccorso Alpino, che effettuano il pronto intervento direttamente presso la base a Pontives in Val Gardena, fanno parte di una rosa di elisoccorritori scelti che con il nostro elicottero hanno svolto in montagna allenamenti specifici in collaborazione con il CNSAS, BRD e l’Elisoccorso Provinciale.

Un lavoro importante viene svolto dagli specialisti sull’elicottero che attivano verricello e corde fisse al gancio baricentrico, gestiscono il hovering e le manovre in montagna.

Aiut Alpin Dolomites opera soprattutto nel territorio Dolomitico Ladino nelle Province di Bolzano, Trento e Belluno, dove già operano le squadre di soccorso alpino che compongono l’Aiut Alpin Dolomites; quando richiesto dalla centrale operativa di emergenza vengono servite anche altre zone della nostra provincia.

Per ulteriori informazioni visitateci sul nostro sito www.aiut-alpin-dolomites.com

Dati tecnici dell‘unità Elisoccorso:

– Base – Pontives, Val Gardena.

– Elicottero – H 135 T3, con verricello 90 m e carico utile di 272 kg, e doppio gancio baricentrico

human cargo.

– Equipaggio – pilota, verricellista, medico anestesista

– Soccorritori – volontari del CNSAS e BRD delle Stazioni di Soccorso Alpino.

– Allertamento – Centrale di emergenza sanitaria, telefono 112

– Informazioni – 0471 786448 presso Aiut Alpin Dolomites