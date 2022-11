Akkumulatoren/Batterien aus Salz – Sparen auf umweltfreundliche Art und Weise – Videos

“Correggio Batterien“, die einfaches Kochsalz (anstelle von Lithium oder anderen Schwermetallen) enthalten, um Energie zu speichern und gleichzeitig die Umwelt zu schonen und die Gefahr der Verbrennung zu vermeiden. Dies ist das Herzstück von “Zhero”, der revolutionären Energiespeichertechnologie, die von Une S.r.l. – einem in Correggio (Bologna) ansässigen Unternehmen, das 2022 sein zehnjähriges Bestehen feiert – konzipiert, entworfen und gebaut wurde, um Energieautonomie zu erreichen.

Sendung von ” Le iene” über Akkumulatoren die mit Kochsalz funktionieren – Video

Aber auch für diejenigen, die an Orten leben oder arbeiten, die nicht an das Stromnetz angeschlossen sind (wie z.B. viele Berghütten, die zu den ersten Nutzern der Zhero-Akkumulatoren gehören) oder über ein instabiles Stromnetz verfügen. Und das alles bei gleichzeitiger Senkung der Ausgaben: ein Thema, das noch nie so wichtig war wie in diesen Monaten, und zwar im doppelten Sinne.

“Zhero“, weil es keine Gefahren und Emissionen gibt: Das System ist nämlich lebenslang gegen das Risiko von Bränden, Explosionen und die Emission von giftigen Gasen garantiert. Die Salztechnologie von Une (Universal Nature Energy), die für die Integration in Photovoltaikanlagen von Unternehmen oder Privathaushalten konzipiert ist, verfügt über ein exklusives Backup-System, d. h. ein Reservesystem, das es ermöglicht, den gespeicherten und aufrechterhaltenen Energiefluss in Zeiten von Stromausfällen

“Unsere Zhero-Systeme”, erklärt Alessandro Crotti, Vertriebsleiter von Une, “richten sich sowohl an diejenigen, die bereits eine Photovoltaikanlage haben und ein Speichersystem installieren möchten, als auch an diejenigen, die von Grund auf mit dem Energiesparen beginnen und dann eine Photovoltaikanlage mit einem sicheren und nachhaltigen System installieren möchten, das in der Lage ist, ihre Energie optimal zu verwalten.

Zur Verdeutlichung: Die Fotovoltaikzellen, aus denen das System besteht, das beispielsweise auf dem Dach eines Hauses installiert ist, wandeln die Sonnenenergie in Strom um, der durch die Stromkabel des Panels geleitet wird und zu den anderen Komponenten des Systems fließt. Wenn die erzeugte Energie den Bedarf des Haushalts übersteigt, wird die überschüssige Energie in Salzbatterien gespeichert und dann von den Akkumulatoren geliefert, wenn der Bedarf des Haushalts die Erzeugung übersteigt.

“Wir sind ein Unternehmen, das nicht auf den Menschen herumtrampelt”, betont Crotti, “wir gehen davon aus, dass das Produkt niemals schaden oder gefährlich sein wird. In der Tat sind Salzbatterien bei der Beschaffung von Rohstoffen, während des Arbeitsprozesses und bei der Entsorgung völlig umweltfreundlich und natürlich, da ihre Bestandteile vollständig recycelbar sind und nicht einmal in die Kategorie Sondermüll fallen”.

“Ein weiteres Merkmal des ‘Zhero’-Speichersystems”, fährt Crotti fort, “ist, dass es von unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung so konzipiert wurde, dass es repariert, erweitert, verwaltet und für die künftige Änderung der Gewohnheiten in Haushalten, Schulen, Unternehmen usw. ausgelegt werden kann. Im Laufe der 20 Jahre altern wir nämlich mit dem System, so dass unsere Gewohnheiten und unser Verbrauch mit der Zeit zu- oder abnehmen werden. Und ‘Zhero’ ist darauf ausgelegt, sich mit den Gewohnheiten anzupassen.

In Une’s naher Zukunft (wir könnten nur über ein paar Jahre sprechen) ist die Anwendung von Salzbatterien für Autos. Wir arbeiten daran, die Batterie zu verbessern und auf ein bestimmtes Leistungsniveau zu bringen”, sagt der Vertriebsleiter, “wir sagen, dass wichtige Entwicklungen für die Anwendung in bestimmten Fahrzeugen bereits abgeschlossen sind.

Im Einklang mit seiner Mission ist der ganz in Weiß gehaltene Firmenkomplex von Une (Via Modena 48 in Correggio) zu 80 Prozent batterieelektrisch.