ALARMSTUFE ROT FÜR DEN MITTELSTAND – WIRTSCHAFTEN im Fadenkreuz von Inflation, Krieg und KI

Während viele Mainstreammedien die Welt schönreden, führen uns Dilettanten und ideologiebesessene Fanatiker politisch, wirtschaftlich und sozial in den Abgrund. Das ist kein Zufall, denn hinter ihnen steckt ein mächtiges Kartell aus den größten Vermögensverwaltern der Wall Street und den IT-Giganten des Silicon Valley.

Ziel ihrer zerstörerischen Agenda ist vor allem der Mittelstand – größter Steuerzahler, wichtigster Arbeitgeber und Motor unserer Wirtschaft. Da die bestehende Ordnung ohne ihn nicht aufrechterhalten werden kann, erleben wir zurzeit den Versuch der schrittweisen Errichtung einer digital-finanziellen Diktatur.

Welche Organisationen und Personen dabei eine Rolle spielen, welche Maßnahmen uns erwarten und wie wir uns dagegen wehren können – darüber spricht Ernst Wolff in seinem aktuellen Vortrag.

Bist du interessiert daran zu erfahren, was du tun kannst, um dich vorzubereiten und mit den zu erwartenden Veränderungen umzugehen?

Dann komm zum Vortrag von WIR-NOI und menschheitsfamilie.at!



Hier geht es zur Anmeldung

Kurzinfo zum Referenten Ernst Wolff

Ernst Wolff wurde 1950 in China geboren, floh mit seinen Eltern im Gefolge der Revolution nach Deutschland, emigrierte mit ihnen 1953 nach Südkorea und verbrachte seine Kindheit in Seoul. Nach dem Schulbesuch in Deutschland brachte ihn ein Stipendium an eine Elite-Universität im Nordosten der USA. Das Studium endete jedoch abrupt, da er wegen journalistischer Aktivitäten gegen den Vietnam-Krieg aus den USA ausgewiesen wurde.

Nach der Ausweisung arbeitete er als Dolmetscher und Drehbuchautor, beschäftigte sich aber zunehmend als Journalist mit der Beziehung zwischen Politik und Finanzwirtschaft.

Er hat mehrere Sachbücher geschrieben („Weltmacht IWF“, „Finanztsunami“, „Wolff of Wall Street“, „World Economic Forum“), ist Mit-Autor zahlreicher Sachbücher und hat 2022 auch ein Kinderbuch („Friedrichs Traum von der Freiheit“) veröffentlich.

Termin: Samstag, 2. Dezember, Einlass ab 18:00 Uhr, Beginn um 19:30 Uhr

Ort: Teatro Rainerum, Bozen

Anmeldung erforderlich!

Achtung! Der Vortrag wird in deutscher Sprache abgehalten