Alex Oberhofer auf dem Weg zum Weltrekord des „Auf den Händen-Treppenlaufens“ – Videos – Podcast

Alex Oberhofer auf dem Weg zum Weltrekord des „Auf den Händen-Treppenlaufens“

2012 wurde der Vinschger Alex Oberhofer von einer Leidenschaft gepackt: dem Parcours -Training. Dieser Sportart die darauf abzielt, in freiem Gelände jegliche Hindernisse mit reinem Körpereinsatz zu überwinden ist er bis heute treu geblieben, hat sich dabei vor allem aber auf das „Auf den Händen-Laufen“ und Backflips fokussiert. Auf TikTok, Instagram und youtube entdeckt man ihn als „Alex Flyingart“ regelmäßig in neuen Videos, die ihn an ungewöhnlichen Orten oder in ungewöhnlichen Situationen zeigen.

Sein großes Ziel: den Weltrekord im „Auf den Händen“-Treppenlauf zu knacken. Der liegt aktuell bei 100 Stufen, mindestens 101 müssen also von Alex geschafft werden.Das größte Problem: mindestens 101 Stufen hintereinander in Südtirol zu finden, möglichst auf gerader Strecke in gleicher Höhe und Breite.

Die Sunshine – Community gab in der Morningshow viele Tipps für die mögliche Strecke: von der Mendelbahn über das Sportstadion Bozen, einen Bunker in Saltaus oder das Wasserkraftwerk in der Rienzschlucht. Alex war begeistert über die tolle Unterstützung und wird sich alles genannte genau anschauen und prüfen.

Ob er den Rekord 2025 aufstellen kann? Wir bleiben dran! Alex wird uns auf dem Laufenden halten und wenn er den passenden Ort gefunden hat und den Versuch wagt, werden wir natürlich dabei sein.

Podcast zum Nachhören

