Hallo zusammen!

Ich heiße Alexandra, komme aus Südtirol, wohne in Lana und bin 25 Jahre alt. Als Kind bis vor kurzem lebte ich im Ultental. Habe die WFO in Meran besucht. Ich habe eine Praktikumsstelle bei Radio Sunenshine bekommen, arbeite am PC aber werde sicher auch andere tolle Erfahrungen sammeln, auf die ich mich schon sehr freue, da mir Musik sehr gefällt.

Bin schon sehr gespannt was auf mich zu kommt.