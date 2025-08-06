„Algund rockt“ geht in die dritte Runde!





Die Schützenkompanie Algund lädt herzlich ein zur dritten Auflage von „Algund rockt“, dem musikalischen Sommerhighlight am 9. August 2025! Los geht’s ab 18:00 Uhr auf dem Festplatz beim Thalguterhaus – Eintritt frei!

Freut euch auf ein mitreißendes Line-up, das garantiert für Stimmung sorgt:



DJ The Killjoy eröffnet den Abend mit treibenden Beats,



NINE bringt geballte Live-Energie auf die Bühne,



SQuealer sorgt für feinste Rockklänge,



und die Gypsy Road Gang rundet das musikalische Programm mit ihrem unverkennbaren Sound ab.

Ein herzliches Dankeschön geht an unsere großartigen Sponsoren, ohne die dieses Event nicht möglich wäre:



Reinigungsunternehmen Raich, Restaurant Mavie, Hotel Das Dorner, Schuhe Battel, Bodenverlegung Rottensteiner, Malerbetrieb Mair Kurt, Schlosserei Thaler und die Konditorei Steinach Algund.

Kommt vorbei, bringt eure Freunde mit – und erlebt einen unvergesslichen Sommerabend unter freiem Himmel!