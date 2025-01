Alkoholprävention: Bedeutung eines bewussten Umgangs

Kampagne vorgestellt (von links): die Leiterin des Gustelier & Gastro im HGV Bettina Schmid, Sanitätsdirektor Josef Widmann, die geschäftsführende Primaria des Dienstes für Abhängigkeitserkrankungen Bettina Meraner, der Direktor des Forum Prävention Peter Koler, Gesundheitslandesrat Hubert Messner (Foto: LPA/Greta Stuefer)

Der Jahresbeginn markiert auch den Startschuss für die 18. Ausgabe der landesweiten Alkoholpräventionskampagne „C0,0L Challenge Dry January“, die dazu einlädt, 30 Tage lang auf Alkohol zu verzichten und die positiven Effekte einer Alkoholpause zu erleben.

BOZEN (LPA). Die Kampagne richtet sich an Menschen aller Altersgruppen und will dazu motivieren, das eigene Trinkverhalten zu überdenken. Ursprünglich in Großbritannien ins Leben gerufen, findet die Initiative mittlerweile in vielen Ländern großen Anklang. Seit Jahresbeginn läuft sie bereits zum zweiten Mal auch in Südtirol.

Im Fokus der Kampagne stehen die Bewusstseinsbildung für gesundheitliche Risiken und die Förderung eines gesellschaftlichen Wandels hin zu einem bewussten Umgang mit Alkohol. Gleichzeitig werden Alternativen aufgezeigt, die Gesundheit und Gemeinschaft stärken. Gesundheitslandesrat Hubert Messner, Sanitätsdirektor Josef Widmann, Bettina Schmid (Leiterin des Gustelier & Gastro im HGV), Bettina Meraner (Primaria des Dienstes für Abhängigkeitserkrankungen) und Peter Koler (Direktor des Forum Prävention) haben die Initiative am 8. Januar offiziell vorgestellt.

Breite Unterstützung für die Kampagne

Die Aktion wird vom Forum Prävention, dem Südtiroler Sanitätsbetrieb und dem Gesundheitsressort des Landes organisiert und vom Hoteliers- und Gastwirteverband Südtirol (HGV) sowie dem Katholischen Verband der Werktätigen (KVW) unterstützt.

Zahlen belegen verändertes Trinkverhalten

Laut ISTAT-Daten (2023) liegt der tägliche Alkoholkonsum in Südtirol mit 14,4 Prozent deutlich unter dem italienischen Durchschnitt von 18,4 Prozent (zum Vergleich: 29,5 Prozent im Jahr 2006). Zudem zeigt die Mehrzweckerhebung 2022, dass 33 Prozent der Frauen und 21,8 Prozent der Männer in den letzten zwölf Monaten keinen Alkohol konsumiert haben. Besonders erfreulich: 79,3 Prozent der Jugendlichen unter 17 Jahren sind abstinent. Insgesamt verzichten mehr als 35 Prozent der Südtiroler Bevölkerung auf Alkohol oder trinken nur selten.

Mitmachen und profitieren

Die Kampagne lädt dazu ein, die Vorteile alkoholfreier Tage selbst zu entdecken. Inspiration und Informationen, wie „9 Gründe, warum alkoholfreie Tage gut tun“, finden Interessierte auf der Website www.coolcomma0.com.

Werden Sie Teil der Veränderung – für sich und die Gemeinschaft!

Neue Alkoholpräventionskampagne vorgestellt: Gesundheitslandesrat Hubert Messner (Mitte) mit Sanitätsdirektor Josef Widmann (links) und dem Direktor des Forum Prävention Peter Koler (Foto: LPA/Greta Stuefer)