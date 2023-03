Alperia erhält zwei Auszeichnungen beim Promotion Award 2023

Nähe zur Familie und Respekt für die Umwelt – das sind die Leitmotive, an denen sich Alperia, führendes Unternehmen im Bereich der grünen Energie, seit über 120 Jahren orientiert. Zwei wichtige Auszeichnungen im Rahmen des Promotion Awards 2023 beweisen dies. Der Südtiroler Energiedienstleister hat gleich zwei Preise gewonnen: Mit der Kampagne „Alperia Family Day“ gewann er den ersten Platz in der Kategorie Field Marketing und mit „Drive To Green Energy“ in der Kategorie Shopper Marketing & Brand Activation.

Mit dem Projekt „Family Day“ – Eishockeyspiele, die in der Bozner Eiswelle in Zusammenarbeit mit HCB Südtirol Alperia organisiert wurden – wurde die Nachhaltigkeit eines Werts bestätigt, der Alperia seit jeher auszeichnet: einen Mehrwert für die Gemeinschaft zu schaffen und den Familien und ihren Aktivitäten wirklich nahe zu kommen, und nahe an den Familien und ihren Aktivitäten zu sein, um die Distanz zwischen Marke und Menschen zu verringern und über die klassische Beziehung zwischen Kunden und Energiedienstleister hinauszugehen. Diese Events im Laufe des Jahres ermöglichten es, das Unternehmen in einem spannenden und emotionsgeladenen Kontext kennenzulernen.

Mit der „Drive To Green Energy“-Kampagne dagegen, organisiert in Zusammenarbeit wurden die Leitprinzipien des Unternehmens im Bereich der Nachhaltigkeit noch einmal hervorgehoben. Heute reicht es nicht mehr aus, grün zu sein, es ist auch notwendig, ein neues Alltagsverhalten zu fördern und die Menschen dafür zu sensibilisieren. Und genau das hat Alperia durch seine Verkaufsstellen in Einkaufszentren getan.

Das Projekt wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, den Kunden das Wissen zu vermitteln, das sie benötigen, um eine bewusste Entscheidung für nachhaltige Energie zu treffen, die der Umwelt und den Menschen zugutekommt. Zu den behandelten Themen gehören die Bedeutung der Bienen für die Artenvielfalt, die Natur als Energiequelle, der Wandel, der von unseren Entscheidungen und unserem Verhalten abhängt. Ratschläge, Kuriositäten und Tipps konnten in Form eines Spiels auf einfache und unkomplizierte Weise vermittelt werden.

„Für Alperia hat die Nähe zum Kunden schon immer Priorität. Deshalb haben wir eine Strategie für mehr Kundenbindung entwickelt, zu der auch die beiden heute ausgezeichneten Aktionen gehören. Die Auszeichnung mit dem Promotion Award sowie die geringe Abwanderungsrate unserer Kunden sind für uns Bestätigung für den Erfolg unserer Kundenbindungsstrategie und Motivation diesen Weg weiterzuverfolgen“, kommentiert Stefan Stabler, Direktor Strategic Marketing & Communication bei Alperia.

Foto v.l.: Stefan Stabler, Direktor Strategic Marketing & Communication, Monica Sparer, Verantwortliche Brand Management, Anna Anesi, Verantwortliche Operational Marketing