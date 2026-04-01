

Alperia Gruppe und Bilanz 2025: Außerordentlicher Mehrwert für Südtirol

In der Sitzung vom 31. März 2026 hat der Vorstand der Alperia AG den Entwurf des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 der Gesellschaft und der Gruppe geprüft und genehmigt.

Es sind insbesondere zwei Daten, die beim Jahresergebnis 2025 hervorstechen. Zum einen sind es die hohen Investitionen in der Höhe von 222 Millionen Euro (im 1. Jahr von Alperia 2016 beliefen sich diese noch auf rund 70 Millionen Euro) und zum Zweiten der geschaffene Mehrwert für Südtirol (Investitionen, Gehälter, Steuern, Abgabe und Gratisstrom an Land und Gemeinden sowie Aufträge an Unternehmen, die allesamt in Südtirol bleiben).

Dieser erreichte 2025 einen Rekordwert von über 435 Millionen Euro und hat sich gegenüber dem Jahr 2016 mehr als verdoppelt. Für das Jahr 2025 konnten die Dividenden an die öffentlichen Eigentümer Land und Gemeinden aufs Neue erhöht werden, und zwar um 2 Millionen Euro gegenüber dem Jahr 2024 auf insgesamt 38 Millionen Euro.

Produktion und Kunden

Die Wasserkraftproduktion hat sich 2025 mit 3,8 TWh wieder auf einen langfristigen Jahresdurchschnitt eingependelt. Eine positive Entwicklung nahm die Zahl der Kunden: Im Vergleich zu 2024, als die Zahl der Versorgungspunkte bei rund 486.000 lag, kletterte sie zum 31. Dezember 2025 auf rund 525.000 Kunden. „Unsere Kunden, lokal wie national, sind aufgeteilt auf den Strommarkt (391.000), den Gasmarkt (132.000) und den Wärmemarkt (rund 2.350 mit 23.000 angeschlossenen Wohneinheiten)“, erinnert die Alperia-Vorstandvorsitzende Flora Kröss.

„Dank der finanziellen Ergebnisse von 2025 und den vom Industrieplan definierten Entwicklungsweg, der den Ausbau erneuerbarer Energien über die Wasserkraft hinaus vorsieht, sind die Voraussetzungen geschaffen worden, dass Alperia zum maßgebenden Akteur in der Energiewende herangewachsen ist“, so Generaldirektor Luis Amort.

Umsatz, Ebitda und Nettogewinn 2025

Die Gesamteinnahmen der Gruppe beliefen sich 2025 auf 2,4 Milliarden Euro und lagen damit ähnlich hoch wie im Vorjahr (+ 1 %). Der an der Strombörse verzeichnete durchschnittliche Strompreis (PUN) ist von rund 109 Euro/MWh im Jahr 2024 auf 116 Euro/MWh gestiegen (+ 6,8 %).

Das normalisierte EBITDA des Konzerns belief sich auf 446 Millionen Euro und der Nettogewinn des Konzerns erreichte 2025 mit 207 Millionen Euro ein sehr positives Ergebnis.

Investitionen 2025

Die Investitionen des Konzerns beliefen sich im Jahr 2025 auf rund 222 Millionen Euro und konzentrierten sich insbesondere auf die Stromverteilung, um die Qualität und Kontinuität des Dienstes zu verbessern, den Ausbau des Fernwärmenetzes sowie auf die Stromerzeugung zur Modernisierung der Wasserkraftwerke.

Dividendenvorschlag

Für die Holding Alperia AG, die einen Nettogewinn von rund 42,3 Millionen Euro erzielt hat, hat der Vorstand vorgeschlagen, den Gesellschaftern 38,0 Millionen Euro als Dividenden für das Geschäftsjahr 2025 auszuschütten, rund 2,1 Millionen Euro in die gesetzliche Rücklage einzustellen (wie von der geltenden Gesetzgebung vorgesehen) und die verbleibenden rund 2,2 Millionen Euro vorzutragen.

Wichtige Daten der einzelnen Business Units für 2025

Business Unit Produktion

Stromerzeugung insgesamt, bestehend aus 3,8 TWh Wasserkraft, 58 GWh Windenergie und 0,5 GWh Photovoltaik (27 % weniger Produktion als im Jahr 2024).

Business Unit Verkauf und Business Unit Trading

Verkaufte Strommenge an Endkunden: 5,6 TWh (+ 8 %)

Absatz von Gas an Endkunden: 321 Millionen Kubikmeter (- 7 %)

Weiterhin steigende Kundenzahl: Zum 1. Januar 2026 rund 525.000 Versorgungspunkte, davon 391.000 Strom-, 132.000 Gas- und rund 2.330 Fernwärmeanschlüsse (ca. 23.000 Wohneinheiten)

Großhandelsverkauf von Strom: 0,7 TWh (- 18 %)

Business Unit Netze

Verteilte Strommenge in Südtirol: 2,7 TWh an rund 243.000 Entnahmestellen

Netzlänge: 9.505 km

Unterirdische Verlegung der Stromleitungen: 79 %, zur Minimierung der Umwelt und Landschaftsauswirkungen

Business Unit Wärme und Services

Verkaufte Wärmemenge: 277 GWhth (+ 7 %), auch dank des kontinuierlichen Ausbaus der Fernwärmenetzes in den Gemeinden, in denen die Gruppe tätig ist

Verkaufte Stromproduktion aus Kraft-Wärme-Kopplung: 106 GWh (2024: 175 GWh)

Business Unit Smart Region

Im Jahr 2025 schloss Alperia Green Future GmbH eine umfassende Neuausrichtung ab, die nach dem endgültigen Ausstieg aus den Gebäudeboni und dem Bereich Smart Health eingeleitet wurde. Ziel war eine stärkere Fokussierung auf die Kerngeschäftsfelder im Einklang mit dem neuen Geschäftsmodell nach Auslaufen der Förderungen. Die Tätigkeit gliedert sich nun in vier Säulen: (i) Corporate – Industrieeffizienz und Dekarbonisierung (ii) Building Efficiency Solutions – Öffentliche Verwaltung und B2B (iii) Photovoltaik für KMU und Energiegemeinschaften (iv) Tech Solutions – Künstliche Intelligenz und Engineering.

Bozen, 1. April 2026