Alperia: Italiens erste „grüne Tankstelle“ in Bruneck eröffnet – Videos

Im Bild: v.l.: Claudio Vitalini, Luis Amort, Robert Alexander Steger (Präsident Bezirksgemeinschaft Pustertal), LR Daniel Alfreider. Vorne: Flora Kröss, Bruno Wolf (Bürgermeister Bruneck).
In verkehrsgünstiger Lage direkt an der Ausfahrt Bruneck Ost ist am Donnerstag, 29. Januar 2026, die erste kombinierte Wasserstoff- und Stromtankstelle in Italien eröffnet worden. Die von Alperia realisierte Anlage versorgt sowohl Wasserstoff- als auch Elektrofahrzeuge mit Energie aus regenerativen Quellen und stellt einen zentralen Baustein für die Dekarbonisierung der Mobilität in Südtirol dar.
Die von Alperia und IIT Hydrogen geplante und errichtete Wasserstofftankstelle, die künftig von IIT Hydrogen betrieben wird, ist für eine tägliche Betankungsmenge von 800 Kilogramm konzipiert, welche bei Bedarf erweitert werden kann. Sie verfügt über zwei Zapfsäulen mit 350 bar für Busse und Lkw sowie eine weitere Säule mit 700 bar für Pkw, Kleinbusse und Lieferwagen. Der grüne Wasserstoff stammt aus der Produktionsanlage in Bozen und wird per Trailer angeliefert. Ergänzend dazu stehen zwei Elektroladesäulen mit einer Leistung von jeweils 400 Kilowatt zur Verfügung, mit denen sowohl Pkw als auch schwere Nutzfahrzeuge in kürzester Zeit geladen werden können.
Landesrat Daniel Alfreider
„Nachhaltige Mobilität ist eine Priorität für Südtirol, und Projekte wie dieses zeigen konkret, wie sie in die Realität umgesetzt werden kann”, so Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Der Standort Bruneck wurde bewusst gewählt, da in dieser Region bislang keine entsprechende Infrastruktur für alternative Antriebe vorhanden war und Bruneck zugleich ein bedeutender Wirtschaftsstandort mit hoher Verkehrsdichte ist. „Wir schaffen mit dieser Anlage eine Infrastruktur, die nicht nur ökologisch sinnvoll ist, sondern auch den öffentlichen Verkehr, die lokale Wirtschaft und den Schwerverkehr auf ihrem Weg in eine emissionsarme Zukunft unterstützt“, so die Präsidentin von Alperia, Flora Kröss.
Flora Kröss
Die Gesamtkosten für die Realisierung der grünen Tankstelle belaufen sich auf 12,6 Millionen Euro, welche teilweise über den Wiederaufbaufonds PNRR finanziert wurden. Diese Infrastrukturinvestition ist Teil eines umfassenderen Plans zur Förderung von Wasserstoff als emissionsarmer Energieträger, der dazu beiträgt, konkrete Lösungen für die Dekarbonisierung des Verkehrs zu entwickeln und die Umweltbelastung durch den Mobilitätssektor zu verringern.
Luis Amort – Alperia Generaldirektor
„Der Fokus auf Wasserstoff ist kein Zufall. In Südtirol, einem stark touristisch geprägten Transitgebiet, verursacht der Verkehr einen erheblichen Teil der CO₂-Emissionen“, so der Generaldirektor von Alperia, Luis Amort. „Deshalb unterstützen wir aktiv den Klimaplan Südtirol und den Aufbau einer vollständigen Wertschöpfungskette für grünen Wasserstoff. Als Alperia leisten wir dazu einen zentralen Beitrag – sowohl bei der Versorgung des Schwerverkehrs mit Wasserstoff als auch bei der Elektrifizierung des Verkehrssektors.“
Die neue Tankstelle in Bruneck wird die historische Wasserstofftankstelle in Bozen Süd ergänzen, beide werden von IIT Hydrogen betrieben. „Mit Bruneck setzen wir den vor über zehn Jahren in Bozen Süd begonnenen Weg fort und bringen Wasserstoff in die reale Mobilität, die durch die Synergien zwischen beiden Anlagen weiter gestärkt wird. Die schlüsselfertig errichtete Station vereint modernste Technologien in einer effizienten und sicheren Infrastruktur. Zusammen mit vier weiteren laufenden PNRR Projekten stärkt diese Erfahrung unsere Rolle als nationaler Referenzpunkt für grünen Wasserstoff – von der Planung bis zum operativen Betrieb,“ so der CEO von IIT Hydrogen, Claudio Vitalini.