Alperia sichert vorteilhafte Strompreise für Haushalte und Unternehmen in Südtirol

Für Haushalte garantiert Alperia für das gesamte Jahr 2022 einen fixierten Strompreis. Für jeden Kunden, der bis Ende 2021 das Stromprodukt Alperia Smile auswählt, wird der Preis zum aktuell niedrigeren Marktwert (also ohne Strompreiserhöhung) fixiert. Dieses Angebot gilt für Haushaltskunden an ihrem Hauptwohnsitz, und das sowohl für Kunden des geschützten Marktes, Alperia Kunden auf dem freien Markt als auch von Fremdanbietern. Für eine Familie kann dieser Vorteil aufgrund des aktuellen Preisniveaus im Jahr 2022 auch bis zu 200 Euro jährlich an Ersparnis bedeuten.