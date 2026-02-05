Alperia startet innovativen Beratungsservice in Lana



Alperia hat in der Raiffeisenkasse Lana einen innovativen Energy Point eröffnet, der persönliche Beratung mit digitaler Technologie verbindet. Sämtliche Anliegen rund um die Energieversorgung können direkt vor Ort einfach, effizient und individuell abgewickelt werden – durch die Kombination menschlicher Expertise mit modernen Video-Beratungstools.

Die Nutzung ist intuitiv: Über einen Touchscreen werden die Kunden direkt mit einer Beraterin oder einem Berater von Alperia verbunden. Verträge können abgeschlossen, Serviceanfragen geklärt sowie Fragen zur Strom- und Gasversorgung besprochen werden. Alles direkt vor Ort und mit kompetenter Unterstützung.

Neben den klassischen Energiethemen bietet der Energy Point Beratung zu schlüsselfertigen Photovoltaikanlagen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge – sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen. „So können sich Kunden für alle nachhaltigen Energielösungen für den privaten Haushalt und für das Unternehmen an einen einzigen Anbieter wenden“, erklärt Alessandro Randon, CEO von Alperia Smart Services. „Unser Ziel ist es, den Kundenservice neu zu denken: persönlich, kompetent und gleichzeitig digital, um den Bürgern noch näher zu sein. Der Energy Point bietet alle Dienstleistungen eines klassischen Kundenbüros – jedoch modern und flexibel.“

„Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit mit Alperia“, sagt Florian Kaserer, Direktor der Raiffeisenkasse Lana. „Die Videoberatung hat sich in unserer Realität bereits bestens bewährt. Mit dem neuen Energy Point erweitern wir dieses Erfolgsmodell um ein umfassendes Angebot an Energiedienstleistungen direkt in unserer Filiale.“