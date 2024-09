Alperia: Über 400 Besucher entdecken nachhaltige Wärme im Fernheizwerk Bozen Süd

Am Sonntag, den 22. September 2024, einem strahlend sonnigen Tag, besuchten mehr als 400 Teilnehmer im Rahmen des „Bozner Radtags 2024“ das Fernheizwerk Bozen Süd, um eines der umweltschonendsten Systeme zur Wärmeerzeugung kennenzulernen.

Bei Führungen durch das Kraftwerk bot das Fachpersonal den Besuchern spannende Einblicke in die Funktionsweise und informierte umfassend über die Vorteile der Fernwärme für die Stadt Bozen. Dazu gehören nicht nur die Senkung der Heiz- und Warmwasserkosten, sondern auch die signifikante Reduzierung der CO2-Emissionen durch die Vermeidung fossiler Energieträger.

Das Fernheizwerk versorgt zahlreiche Haushalte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen mit Heizwärme und Warmwasser. Diese werden durch die Nutzung der Abwärme aus der städtischen Müllverwertungsanlage gewonnen – eine Wärme, die sonst ungenutzt an die Umwelt abgegeben würde. Im 40 Meter hohen Alperia Tower, dem Wärmespeicher des Fernheizwerks Bozen Süd, wird das erhitzte Wasser zwischengespeichert, um es bei Bedarf in das Fernwärmenetz einzuspeisen.

Seit mehr als drei Jahrzehnten ist das Kraftwerk in Betrieb und bedient dank der kontinuierlichen Netzerweiterung durch Alperia eine immer größere Anzahl von Abnehmern. Im August und September wurde besonders das Netz in der Romstraße erweitert, und im Herbst folgen Arbeiten in der Dalmatienstraße im Abschnitt zwischen der Romstraße und dem Teatro Cristallo. Dadurch können die betroffenen Gebäude an das Netz angeschlossen werden und von der nachhaltigen Wärmeversorgung durch Alperia profitieren.

Informationen über den Anschluss an das Fernwärmenetz Bozen sind online auf der Alperia-Website unter www.alperia.eu zu finden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine kostenlose Beratung und einen individuellen Kostenvoranschlag über www.alperia.eu/contact unter „Schreiben Sie uns“ anzufordern.