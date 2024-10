ALPS MOVE // 11. – 13. Oktober 2024 | Aufführungen und Workshops in Bozen

11.10.2024 – 20 Uhr – Centro Trevi – Bozen

Homo Donans/Carefully/Di Sasso

12.10.2024 – Centro Trevi – Bozen

11:00 h – Heart (workshop)

15:30 h – Contact Jam (jam session)

13.10.2024 18 Uhr – Stadttheater Gries

Shatters/Maccheroni/F.I.A.S.O.M.

Mit zwei Aufführungsabenden und zwei Workshops kommt Alps Move in diesen Tagen nach Bozen. Nach dem Eröffnungswochenende in Lana und den Aufführungen in Bozen geht es anschließend nach Bruneck, Meran und Brixen. Wieder stehen Ur- und Erstaufführungen heimischer Künstler:Innen auf dem Programm, die im Ausland leben und arbeiten. Aber nicht nur: Gezeigt werden außerdem Werke von Künstler:Innen, die unsere Provinz als Wohnort und kreative Werkstatt gewählt haben.

Die erste Veranstaltung in Bozen findet am 11. Oktober um 20:00 Uhr im Centro Trevi in der Kapuzinergasse statt – eine Premiere für das Festival, das erstmals diese Räume für Tanzaufführungen nutzt. Als erste Künstlerin auf der Bühne sehen wir die Lettin Santija Bieza, die seit Langem in Bozen lebt und bereits mehrmals beim Festival aufgetreten ist. Inspiriert vom diesjährigen Thema „die Fürsorge“ reflektiert Bieza in ihrem Stück über die Dimension des Schenkens als eine Geste, die das dichte Netzwerk der Beziehungen formt, in das wir als Menschen miteinander verwoben sind. In „Homo Donans“ verwendet Bieza, die als Performerin, Tänzerin und Schauspielerin ausgebildet ist, stark das Medium Video sowie Elemente der Performancekunst, die ihre ganz persönliche poetische Ausdrucksweise prägen.

Anschließend, in den unterirdischen Sälen des Trevi, begegnen wir der Performerin, Choreografin und Regisseurin Paola Zadra aus dem Trentino. Zusammen mit fünf weiteren Tänzerinnen präsentiert sie „Di Sasso“. Zadra, Gründerin und künstlerische Leiterin der Kompanie Chaotic Limbs, lebt und arbeitet in Berlin. Ihre Produktionen behandeln brisante gesellschaftliche Themen aus einer feministischen Perspektive und verbinden Tanz, Körpertheater und Akrobatik. In „Di Sasso“ richtet sie ihren Fokus auf den Klimawandel und die schwerwiegenden Auswirkungen, die dieser auf das alpine Ökosystem haben kann.

Die letzte Performance des Abends stammt von der Boznerin Lorena La Rocca, einer Theaterregisseurin, die sich auf den therapeutischen Einsatz des Theaters spezialisiert hat. Seit 2011 arbeitet sie mit Krankenhäusern und Betreuungseinrichtungen in Italien und im Ausland, bevor sie nach Bozen zurückkehrte. Hier kooperiert sie mit dem Kulturverein ArteMIX-for Health an Projekten, die sich dem persönlichen Wohlbefinden durch Kunst widmen, in Zusammenarbeit mit sozialen und medizinischen Einrichtungen. Ihr Stück „Carefully“ ist das Ergebnis einer neuen Zusammenarbeit zwischen einem Frauenchor und einer Tänzerin, die das tiefe Zusammenspiel von Stimme und Körper erforschen. Dabei stehen Themen wie Integration, Gemeinschaft und Wohlbefinden im Mittelpunkt. Der von La Rocca gegründete Chor Corodoro ist ein Projekt im Rahmen sozialer Innovationsmaßnahmen der Sozialgenossenschaft Officine Vispa – LISCIÀ, das durch Gesang das Wohlbefinden von Frauen fördert. Der Chor, der im Bozner Stadtviertel Casanova aktiv ist, bietet einen sicheren Raum für alle Frauen der Stadt und fördert unterstützende Netzwerke. Geleitet wird der Chor von Sandra Passarello, während die Choreografie von Giulia Tornarolli stammt, einer gebürtigen Boznerin, die in Brüssel lebt und als freiberufliche Tänzerin in verschiedenen Projekten aktiv ist.Der Eintritt zur Vorstellung ist kostenlos. Reservierungen sind per E-Mail an info@alpsmove.it möglich.

Auch am Samstag, den 12. Oktober, geht das Programm von Alps Move im Centro Trevi weiter. Den Anfang macht die Performerin Elena Molinaro um 11:00 Uhr, die das Publikum zu einem Workshop einlädt, um den Wert des Erzählens wiederzuentdecken, insbesondere den intergenerationellen und interkulturellen Austausch, um ein Gefühl der Zugehörigkeit und Gemeinschaft zu schaffen. Mit „Heart“ möchte sie an die alte kollektive Praxis erinnern, sich um das Feuer zu versammeln, und einen Raum schaffen, in dem wir uns mit der Weisheit unseres Herzens verbinden und die Freude am Zusammensein wiederfinden können. Auch hier ist die Teilnahme kostenlos; eine Reservierung ist telefonisch oder per Nachricht an +39 351 8737037 möglich.

Am Nachmittag, um 15:30 Uhr, bietet Alps Move eine „Contact Improvisation Jam Session“ an, eine Disziplin, die die Erforschung von Körperkontakt und Interaktion im Tanz vertieft. Diese Technik kombiniert Elemente der Improvisation und akrobatische Virtuosität mit einer meditativen Dimension, die mit Entspannung verbunden ist. Die Jam wird von Tänzer Jesus Lezameta geleitet. Die Teilnahme ist kostenlos und kann unter der Nummer +39 347 2117634 reserviert werden.

Am Sonntag, den 13. Oktober, lädt Alps Move um 18:00 Uhr ins Stadttheater Gries. Auch hier werden drei verschiedene Produktionen präsentiert. Zum ersten Mal beim Festival dabei ist die Bozner Tänzerin Margherita Dello Sbarba mit „Shatters“, einem Stück über Trauer und Verlust, das auf dem Studium der Klageweiber-Praktiken in Süditalien basiert. Nach ihrem Schauspielstudium in Italien und einem Tanzstudium in Köln lebt Dello Sbarba jetzt in Brüssel und ist als Tänzerin für verschiedene Kompanien und Choreografen in Deutschland und Belgien tätig. Mit ihr auf der Bühne steht die Tänzerin Waithera Schreyeck.

Stefania Bertola, Tänzerin, Lehrerin und Choreografin, kehrt ebenfalls für Alps Move ins Theater Gries zurück. Sie hat sich in Berlin, New York, Israel und Mailand weitergebildet. Ihr Stück „Maccheroni“ reflektiert die Beziehung zum Essen im Hinblick auf Selbstfürsorge und Körperbewusstsein. Auf der Bühne stehen neben ihr die Tänzerinnen Laura Magro und Ginevra Benussi sowie der Regisseur und Erzähler Nicola Benussi.

Am selben Abend wird auch eine Produktion von Marion Sparber präsentiert, in Form eines Tanzvideos, das von Ky-Anh Tran gedreht und von der Tänzerin aus Nals, die seit vielen Jahren in Berlin lebt und international tätig ist, inszeniert wurde. Mit den Klängen von Stefano Ciardi und den Choreografien von Sparber und den Tänzern ist „F.I.A.S.O.M. – Freedom is a state of mind“ ein Stück, das an die gegenseitige Zuneigung appelliert, zur Rückkehr zum Wesentlichen aufruft und für den gegenseitigen Respekt plädiert, in der Hoffnung, dass die Kunst als Sprachrohr für die Missstände unserer Zeit dienen kann.

Die Tickets für die Vorstellung sind an den Kassen des Stadttheaters am Piazza Verdi 40 in Bozen (Tel. 0471 053800) erhältlich und reservierbar. Die Kassen sind zu folgenden Zeiten geöffnet: Dienstag – Freitag 14:30–19:00 Uhr, Samstag 15:30–19:00 Uhr.

Tickets sind auch online auf der Website www.ticket.bz.it sowie per E-Mail an info@ticket.bz.it erhältlich, oder über die Website www.alpsmove.it.