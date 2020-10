Alps-Move 2020 – Video und Performance „Tanz auf der Straße“ – Video

ALPS MOVE ist das Festival für regionalen Tanz in Südtirol. Als Plattform für zeitgenössischen Tanz und Bewegungstheater gibt ALPS MOVE Südtiroler Tänzern und Tänzerinnen einen Aufführungsrahmen. Das Festival ist eine Initiative des Tanzkollektiv Südtirol, ein Zusammenschluss von regionalen Künstler*innen im Bereich des zeitgenössischen Tanzes. Ziel ist es, dem regionalen Tanz eine Stimme zu geben und ihn fest im Südtiroler Kulturkalender zu verankern. Daneben will ALPS MOVE die regionale Tanzszene mit dem Ausland vernetzen: Mit Austauschprojekten und der Zusammenarbeit mit internationalen Choreograph*innen spinnen wir eifrig unsere Netze. . Als Plattform für zeitgenössischen Tanz und Bewegungstheater gibt ALPS MOVE Südtiroler Tänzern und Tänzerinnen einen Aufführungsrahmen. Das Festival ist eine Initiative des, ein Zusammenschluss von regionalen Künstler*innen im Bereich des zeitgenössischen Tanzes. Ziel ist es, dem regionalen Tanz eine Stimme zu geben und ihn fest im Südtiroler Kulturkalender zu verankern. Daneben will ALPS MOVE die regionale Tanzszene mit dem Ausland vernetzen: Mit Austauschprojekten und der Zusammenarbeit mit internationalen Choreograph*innen spinnen wir eifrig unsere Netze.

Wir feiern 15 Jahre ALPS MOVE in Corona-Zeiten. Auf dem Plan standen Austauschprojekte aus der Schweiz und Deutschland, Live-Performances verschiedenster Gruppierungen, Duette und Soloaufführungen, schließlich unser filmisches Resümee der letzten 15 Jahre. Alles begleitet von einem gebührenden Fest mit DJ und Buffet. Es hätte ein Moment des Austausches mit Rückblick und Ausblick auf die Zukunft sein sollen.

Die 15. Ausgabe wird anders sein: Der Tanz hat längst seine Aktivitäten ins Digitale erweitert, und zwar im Schulterschluss mit Filmemacher*innen und Animationsspezialist*innen, Choreograf*innen und Tänzer*innen, die kreativ eingesetzte Technologie als Teil der Kultur verstehen. Dabei geht es nicht um Ersatz, wohl aber um Erweiterung des Spielbetriebs und um neuartige Sichtweisen.

Dank zahlreicher Einflüsse hat sich eine Szene entwickelt, die multimediale Netze zwischen Tanz, Design, Film, Architektur, bildender Kunst und Animation knüpft. Viele Projekte streifen durch natürliche oder urbane Biotope, was ihnen die Freiheit beschert, überraschende und kritische Themen aufzugreifen. Dem Digitalen liegt ein Potential inne. Es lassen sich damit neue Formen, Inhalte und Narrative verwirklichen. Diesem Potential wollen wir uns in der Corona-Ausgabe widmen. Lassen Sie sich überraschen!

Alps_Move_Broschuere_2020_PDF

SPHOTA – exerpt Francesca Ziviani_IT/FR Performance. Francesca Zivianai zeigt kurze Ausschnitte ihres Solos Sphota auf den Straßen von Lana und Meran. Dieser Tanz ist eine Hommage an alle Opfer, die Covid 19 gefordert hat und die keine menschenwürdige Beerdigung erleben durften.

Weiteres Programm in Lana: 16/10 um 20.00 Uhr + 17/10 um 18.00 + 20.00 h LANA, RAIFFEISENHAUS 1 Docufilm | 2 Tanzfilm | 1 Performance TICKETS 10€ / 5€ ermäßigt Studenten und Senioren Vormerkung: tickets@alpsmove.it TANZNOMADINNEN-Dokumentarfilm zu 15 Jahre Alpsmove Andreas Pichler_IT Ein Dokumentarfilm von Andreas Pichler, der einen Blick auf die kleine, aber lebhafte Tanzszene Südtirols wirft.

Er fasst besonders die neuen Generationen des Tanzes und die Entwicklung des Tanzkollektivs der letzten 15 Jahre ins „Kamera-Auge“. Regie: Andreas Pichler Produktion: Miramonte Film, Tanzkollektiv Südtirol Mit Unterstützung von Autonome Provinz Bozen – Amt für Film und Medien In Zusammenarbeit mit RAI Südtirol, Tanzkollektiv Südtirol BIG BOYS DON’T CRY…OR WHEN THEY DO?

Marion Sparber & idea tanztheaterperformance_IT/DE Tanzfilm In einem 20-Minuten-Video schafft es die brasilianisch/polnische Regisseurin Keren Chernizon, die Kraft von Marion Sparber und ihren Tänzern einzufangen, die mit ihren ausdrucksstarken Bewegungen stereotype Männerrollen in Frage stellen. Konzept und Regie: Marion Sparber Produktion: tanztheaterperformance Gefördert von Abteilung für Deutsche Kultur der Autonomen Provinz Bozen, Region Trentino Südtirol, Stiftung Südtiroler Sparkasse SPHOTA Francesca Ziviani_IT/FR Performance Sphota ist ein Traum, eine Erschütterung, eine Inkarnation, eine Befreiung.

Sphota ist der idealisierte Ausdruck von Weiblichkeit und Menschlichkeit, dargestellt in einem einzigartigen Solo von Francesca Ziviani. Choreografie und Tanz: Francesca Ziviani Produktion: Ass. sens intérieur brut Partner: Klap Marseille, Ballet de Marseille VOM GROSS WERDEN UND KLEIN BLEIBEN Rebecca Dirler & Regina Kluba_IT/DE Tanzfilm Rebecca Dirler und Regina Kluba vergleichen in ihrem Video den Prozess des Erwachsenwerdens von drei Tänzer*innen unterschiedlichen Alters. Alle drei lassen ihre Wurzeln hinter sich und begeben sich auf die Suche nach dem eigenen „Hänschen Klein“ Regie und Konzept: Regina Kluba, Rebecca Dirler Gefördert von Abteilung für deutsche Kultur der Autonomen Provinz Bozen

Das gesamte Programm auf http://alpsmove.it

Alps_Move_Broschuere_2020_PDF

Video