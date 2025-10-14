ALPS MOVE 2025 am 18. Oktober 2025 in Brixen

Die diesjährige Ausgabe des Südtiroler Tanztheaterfestivals war schon in Lana, Meran, am Vigiljoch und in Bozen überaus erfolgreich zu Gast und kommt zum Abschluss am Samstag nach Brixen: Im Astra zeigen Sarah Merler, Rixa Rotonara und Miriam Plank ihre Arbeiten.

Das Südtiroler Tanztheaterfestival Alps Move feiert seine zwanzigste Ausgabe! Zwanzig Ausgaben und mehr als zwanzig Jahre Aktivität mit dem Ziel, der Südtiroler Tanzszene eine Stimme und ein Gesicht zu geben. Unzählige individuelle Arbeiten wurden gezeigt, fünf große Gemeinschaftsproduktionen sind entstanden. Im Fokus des Festivals stand und stehen zeitgenössische Ausdrucksformen, Forschung und Experiment sowie die Verschmelzung von Disziplinen und Medien im Vordergrund.

Nach Lana, Meran und Bozen kommt das Festival am Samstag, 18. Oktober ins Astra nach Brixen. Die Tänzerinnen Sarah Merler, Rixa Rottonara und Miriam Plank mit Lea Markgraf zeigen ihre Werke. In LuNation erforscht Rottonara den weiblichen Zyklus als Spiegel natürlicher Rhythmen – ein poetischer Tanzfilm über Körper, Erde und die Kraft des Erneuerns. Sarah Merler, die am Innsbrucker Landestheater tanzt, zeichnet in Dunst im Körper ein zartes Bild innerer Bewegung – der Körper als schwebender Raum aus Erinnerung, Empfindung und Vergänglichkeit. Everything starts from point one von Plank und Markgraf sucht die Balance zwischen Ich und Wir – ein körperlicher Dialog über Nähe, Abgrenzung und das fragile Geflecht des Zusammenhalts. Die Aufführung beginnt um 20 Uhr.

Erstmals kooperiert das Festival mit dem Contact-Improvisation-Festival Dolomite Flow. Vom 26. bis 29. Oktober übernachten die Teilnehmer im Haus der Familie am Ritten und können an verschiedenen Workshops teilnehmen. Höhepunkt ist eine offene Contact-Improvisation-Jam-Session am Dienstag, 28. Oktober, von 20:00 bis 22:30 Uhr mit Musik von Alex Zampini.

Infos: www.alpsmove.it

Tickets: www.ticket.bz.it